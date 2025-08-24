Menü Kapat
26°
 Suat Vilgen

Halit Yukay'ın ölümü sonrası Kıvanç Tatlıtuğ'dan ilk açıklama! Son konuştuğu kişiydi

Denizde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan iş insanı Halit Yukay’ın son görüştüğü kişi, ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ oldu. Tatlıtuğ, yakın dostunun kaybının ardından duygusal bir açıklama yaptı.

’dan ’ya gitmek üzere denize açılan iş insanı ’ın (43) teknesi parçalanmış ve yarı batık halde bulunmuştu. Uzun süren arama çalışmalarının ardından, kayboluşunun 19. gününde Yukay’ın cansız bedenine ulaşıldı.

KIVANÇ TATLITUĞ’DAN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Hem arama çalışmalarına katılan hem de Halit Yukay ile en son konuşan kişi olan ünlü oyuncu , cenazenin bulunmasının ardından Instagram hesabından açıklama yaptı. Tatlıtuğ paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kıyı Emniyeti Müdürlüğü ve KIYEM4 botu mürettebatının kıymetli katkılarıyla, Samsun, İzmir, Yalova ve Çanakkale bölgelerinden gelip dahil olan Deniz Polisi ve Polis Kurbağa Adam ekiplerinin üstün gayretleri sonucunda arkadaşımız Halit Yukay'a dün ulaşıldı."

Bulunduğu derinlikten çıkartılabilmesi için ve ekipleri gayretli çalışmalarına an itibarıyla devam etmektedir. Emeği geçen ve halihazırda devam etmekte olan bu süreçte Sahil Güvenlik, Hava ve Deniz Kuvvetleri ile Jandarma ekiplerimize sonsuz teşekkürler."

EN SON KONUŞTUĞU KİŞİ KIVANÇ TATLITUĞ OLDU

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Kıvanç Tatlıtuğ’un da ifadesine başvuruldu. Tatlıtuğ, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde Yalova Adliyesi’ne giderek ifade verdi.

Tatlıtuğ ifadesinde, Halit Yukay ile kazadan hemen önce telefonla görüştüğünü, konuşma sırasında hattın bir anda kesildiğini ve bir daha kendisine ulaşamadığını söyledi.

