Denizde kaybolan iş insanı Halit Yukay'ın cansız bedeni bulundu

Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek için tekneyle açılan ancak denizde kaybolan iş insanı Halit Yukay'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Yalova’dan ’ya gitmek için açıldığı teknesi parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı ’ın cesedi bulundu.

Denizde kaybolan iş insanı Halit Yukay'ın cansız bedeni bulundu

5 Ağustos günü saat 14.30 sıralarında Balıkesir'in ilçesi Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında seyir halinde olan bir ticari gemiden, deniz yüzeyinde parçalanmış ve yarı batık halde bir tekneye ait parçaların görüldüğü ihbarı yapıldı. 19 gündür Halit Yukay'ı arama çalışmaları sürüyordu.

Denizde kaybolan iş insanı Halit Yukay'ın cansız bedeni bulundu

TEKNE PARÇALANDI

Bölgeye yönlendirilen Güney Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, yapılan dalışlar sonucu parçalanmış tekneye ulaştı. Yapılan incelemelerde, tekne motoruna ait seri numarasının Halit Yukay'a ait "Graywolf" isimli yat ile eşleştiği tespit edildi. Ancak Hamit Yukay'a ait bir iz bulunamadı.

'AREL 7' YÜK GEMİSİNDE İZLER BULUNDU

Kayıp işadamı Halit Yukay’ın parçalanmış halde bulunan teknesindeki sürtme izleriyle ‘Arel 7’ isimli kuru yük gemisinin önündeki izler kriminal incelemede eşleşti.

Olayla ilgili Yalova'da 'Arel 7' isimli kuru yük gemisi kaptanı 61 yaşındaki C.T., 'taksirle ölüme sebep olmak' şüphesiyle 7 Ağustos 2025 Perşembe günü gözaltına alınmış, tutuklanma talebiyle sevk edildiği mahkemece ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazları üzerine 10 Ağustos tarihide İstanbul'da yeniden gözaltına alınan zanlı bu kez tutuklanmıştı.

GEMİDE ÇARPIŞMA İZLERİ TESPİT EDİLDİ

Kaptanın tutuklanmasında gemideki çarpma izleri büyük rol oynamıştı. Bununla ilgili Bursa Adli Tıp Kurumu'nda talep edilen rapor sonuçları çıktı. Raporda parçalanan yatta bulunan boya izleri 'Arel 7' isimli kuru yük gemisindeki boyayla eşleşti. Öte yandan gemideki çarpma izleri de yatla örtüştü.

Denizde kaybolan iş insanı Halit Yukay'ın cansız bedeni bulundu

KAPTAN NE DEMİŞTİ?

Olay zamanı kaza bölgesinden geçiş yaptığı tespit edilen çimento taşıyan 'Arel 7' isimli geminin kaptanı C.T. mahkemedeki ifadesinde, "Normalde kaptanın yanında yardımcı olur. O sırada yemeğe inmişlerdi. Marmara Adası'nı geçmiştik. Saat 17.00 sıralarında yemeğe inmişti. 16.30'da vardiyam başlamıştı. Benimle beraber gözcü olarak M.S. vardı. Sonra saat 17.00'de yemeğe indiler. Şirketle görüşmüştüm. Sonra bir sarsıntı hissettim, anlam veremedim önüme baktım. Sağımda ve solumda iki parça vardı. Tahta parçası olarak gördüm. Ortasından geçtim ama biraz ilerledikten sonra gemiyle döndüm, içim rahat etmediği için. O sırada can simidi gördüm. Sağımda ve solumda gördüğüm tahta parçalarının ne olduğunu anlamadım. Benimle ilgili bir durum olmadığını anlayınca yoluma devam ettim. Biraz vakit geçtikten sonra şirket yetkilisini aradım. Durumu anlattım. Sonra bizle alakası olmadığını söyledim. Ben yoluma devam ediyorum dedim. Normalde böyle durumla karşılaşınca Sahil Güvenliğe bilgi verilir. Ama o an, psikolojimle düşünemedim. Benim önümde de 2-3 tane gemi vardı. Denizin ortasında başıboş diye, bizle alakası yok diye. Ben tekne olduğunu görmedim, tahmin etmedim. Herhangi bir olmadı. İllaki anlardık, duyardık sesi" ifadesini vermişti.

Halit Yukay kimdir?
43 yaşındaki Halit Yukay, denizcilik sektöründe faaliyet gösteren Mazu Yachts adlı firmanın kurucusu ve CEO’su. Mazu Yachts'ın 2011’den beri kişiye özel lüks yatlar tasarlayıp ürettiği biliniyor. Şirketin internet sitesinden edilinilen bilgilere göre kişiye özel üretim yapan şirket yılda 10 tane yat üretebiliyor.
Marmara Denizi'nde kaybolan ünlü iş adamı Halit Yukay'ın yeni görüntüleri çıktı
#tekne kazası
#Bozcaada
#çarpışma
#sahil güvenlik
#erdek
#Halit Yukay
#Arel 7
#Gündem
