Marmara Denizi'nde kaybolan ünlü iş adamı Halit Yukay'ın yeni görüntüleri çıktı

Yunanistan'a gitmek için yola çıkan iş adamı Halit Yukay'a ait lüks tekne parçalanmış halde bulundu. "Graywolf" adlı yat Marmara Adası açıklarında bulunurken, genç iş adamından tek iz bulunamadı. Arama-kurtarma çalışmaları devam ederken Yukay'a ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Küçük yaşlardan itibaren denizciliğe gönül veren Halit Yukay'ın kaybolduktan sonra sosyal medyada yeni görüntüleri ortaya çıktı. 2008 yılında kurulan Yukay Denizcilik ile Mazu Yachts markası adı altında birçok tekne üreten başarılı iş adamı görüntülerde deniz ve tekne tutkusunu anlatıyor. Yalova'nın Altınova ilçesinde yat tersanesi bulunan Halit Yukay'ın firmasının sektörde söz sahibi firmalardan olduğu öğrenildi. Öte yandan, Yukay'ın bekar olduğu belirtildi.