Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
32°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

İş adamı Halit Yukay denizde kayboldu! Tekne parçalanmış, kendisinden tek bir iz bile yok

Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında ünlü iş adamı Halit Yukay'a ait tekne parçalandı. Teknenin parçalarına ulaşılırken, ünlü iş adamını arama çalışmaları devam ediyor. Oldukça dalgalı olan denizde Yukay'a ait tek bir iz bile bulunamadı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.08.2025
saat ikonu 10:55
|
GÜNCELLEME:
06.08.2025
saat ikonu 11:38

Balıkesir'in açıklarında tek başına denize açılan ünlü iş adamı Halit Yukay'a ait lüks yat ikiye ayrılmış halde bulundu. Korkunç olayın ardından iş adamını arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı. Kaybının 2'nci gününde de zorlu hava koşullarına rağmen çalışmalar devam ederken, tek bir ize bile rastlanmadı.

İş adamı Halit Yukay denizde kayboldu! Tekne parçalanmış, kendisinden tek bir iz bile yok

LÜKS YAT İKİYE BÖLÜNMÜŞ

Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında ünlü iş adamı Halit Yukay'a ait lüks yat ikiye ayrılmış halde bulunmuş; tek başına denize açılan Yukay'a ulaşılamamıştı. Olayın ardından başlatılan çalışmaları, ikinci gününde de zorlu hava şartlarına rağmen kararlılıkla devam ediyor.

İş adamı Halit Yukay denizde kayboldu! Tekne parçalanmış, kendisinden tek bir iz bile yok

İŞ ADAMINA ULAŞILAMADI

Yalova'dan Yunanistan'ın Mikonos Adası'na gitmek üzere yola çıkan Mazu Yachts'ın sahibi Halit Yukay'dan haber alınamaması üzerine yakınlarının ihbarıyla Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgede arama başlatmıştı. Yapılan taramalarda, Yukay'a ait yat Marmara Adası Asmalı Topaç mevkii açıklarında parçalanmış halde bulunmuş, ancak kendisine ulaşılamamıştı.

İş adamı Halit Yukay denizde kayboldu! Tekne parçalanmış, kendisinden tek bir iz bile yok

Sahil Güvenlik ekipleri, dalgalı deniz ve olumsuz hava şartlarına rağmen arama faaliyetlerini hem deniz yüzeyinde hem kıyı şeridinde sürdürüyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, arama çalışmalarına destek ekiplerinin de katıldığı öğrenildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İş insanı Halit Yukay kayboldu! Ardından denizin ortasında bıraktığı tek izin peşine düşüldü
ETİKETLER
#arama kurtarma
#deniz kazası
#Marmara Adası
#Halit Yukay
#Lüks Yat
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.