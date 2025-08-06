İş adamı Halit Yukay denizde kayboldu! Tekne parçalanmış, kendisinden tek bir iz bile yok

Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında tek başına denize açılan ünlü iş adamı Halit Yukay'a ait lüks yat ikiye ayrılmış halde bulundu. Korkunç olayın ardından iş adamını arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı. Kaybının 2'nci gününde de zorlu hava koşullarına rağmen çalışmalar devam ederken, tek bir ize bile rastlanmadı.

LÜKS YAT İKİYE BÖLÜNMÜŞ

Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında ünlü iş adamı Halit Yukay'a ait lüks yat ikiye ayrılmış halde bulunmuş; tek başına denize açılan Yukay'a ulaşılamamıştı. Olayın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları, ikinci gününde de zorlu hava şartlarına rağmen kararlılıkla devam ediyor.

İŞ ADAMINA ULAŞILAMADI

Yalova'dan Yunanistan'ın Mikonos Adası'na gitmek üzere yola çıkan Mazu Yachts'ın sahibi Halit Yukay'dan haber alınamaması üzerine yakınlarının ihbarıyla Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgede arama başlatmıştı. Yapılan taramalarda, Yukay'a ait yat Marmara Adası Asmalı Topaç mevkii açıklarında parçalanmış halde bulunmuş, ancak kendisine ulaşılamamıştı.

Sahil Güvenlik ekipleri, dalgalı deniz ve olumsuz hava şartlarına rağmen arama faaliyetlerini hem deniz yüzeyinde hem kıyı şeridinde sürdürüyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, arama çalışmalarına destek ekiplerinin de katıldığı öğrenildi.