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 | Banu İriç

İş insanı Halit Yukay kayboldu! Ardından denizin ortasında bıraktığı tek izin peşine düşüldü

Yalova'dan Yunanistan'ın Mikanos Adası'na gitmek için yola çıkan iş insanı Halit Yukay gizemli bir biçimde kayboldu. Yukay'dan geriye esrarengiz bir bizimde parçalanmış tekne izi kaldı.

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KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
05.08.2025
saat ikonu 23:23
|
GÜNCELLEME:
05.08.2025
saat ikonu 23:37

İş insanı Halit Yukay, Yalova'dan Yunanistan'ın Mikanos Adası'na gitmek isterken kayboldu. Yüks yatı Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında ikiye ayrılmış halde bulundu.

İş insanı Halit Yukay kayboldu! Ardından denizin ortasında bıraktığı tek izin peşine düşüldü


PARÇALANMIŞ YAT BULUNDU

Mazu Yachts'ın sahibi olarak tanınan Yukay'ın dün sabah saatlerinde tek başına denize açıldığı öğrenildi. Ancak saatler geçmesine rağmen kendisinden haber alamayan yakınları meraklanınca durumu yetkililere bildirdi. Arama çalışmaları yapıldığında bulunan tek iz, Marmara Adası açıklarında sürüklenen ortadan ikiye bölünmüş bir lüks yattı.

İş insanı Halit Yukay kayboldu! Ardından denizin ortasında bıraktığı tek izin peşine düşüldü

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Halit Yukay’a henüz ulaşılamazken, Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde bölgeye sevk edilen arama-kurtarma ekipleri çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Denizde ve çevre kıyılarda yapılan aramalarda şu ana kadar Yukay’a ait herhangi bir bulguya rastlanmadı.
Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

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