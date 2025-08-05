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 | Banu İriç

İzmir'de jandarma ekiplerine saldırdılar: 'Seni sivilken öldürürüm'

İzmir'de jandarma ekipleri taşkınlık çıkaran kişilere müdahale etmek isterken yumruklu saldırıya ve tehditlere maruz kaldı. Ekipler şüphelilerden bazılarını yakaladı, firari kişiler aranıyor.

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KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
05.08.2025
saat ikonu 21:44
|
GÜNCELLEME:
05.08.2025
saat ikonu 21:46

'da devriye görevi yapan ekiplerine fiziki müdahalede bulunan kişiler gözaltına alındı. Olay anında çekilen görüntülerde bir kişinin jandarma görevlisine yumruk atarak "Seni sivilken vururum, öldürürüm" diye açık savurduğu dikkat çekti.

İzmir'de jandarma ekiplerine saldırdılar: 'Seni sivilken öldürürüm'

GBT KONTROLÜNE İZİN VERMEYİP OLAY ÇIKARDILAR

Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi Barış Manço Caddesi’nde dün gece saat 22.30 sıralarında meydana gelen olayda, devriye görevi yapan jandarma ekipleri, bir kahvehanede yüksek sesle çevreyi rahatsız eden grupla karşılaştı. GBT kontrolü yapmak isteyen ekiplere, içerideki şahıslar fiziki müdahalede bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda takviye ekip sevk edilirken, çıkan arbedede T.K., C.Ş., U.E., M.M., A.D., A.T.A., B.K. ve S.D. isimli 8 şüpheli gözaltına alındı. A.Z. ve A.Z. isimli 2 şüphelinin ise olay yerinden kaçtığı ve firari oldukları öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İzmir'de jandarma ekiplerine saldırdılar: 'Seni sivilken öldürürüm'

"SENİ SİVİLKEN ÖLDÜRÜRÜM" TEHDİDİ

Öte yandan olay anı kameralara yansıdı. Görüntülerde, bazı jandarma personeline yumruk atıldığı ve bir şüphelinin "Seni sivilken vururum, öldürürüm" şeklinde tehditte bulunduğu anlar yer aldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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ETİKETLER
#jandarma
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#İzmir
#Fiziki Müdahale
#Gbt Kontrolü
#Yaşam
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