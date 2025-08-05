Otomobilini ateşe verip yaktı! Yangın yerini duyan nedenini anlıyor

Diyarbakır Merkez Bağlar ilçesindeki araç muayene istasyonuna giden sürücü, otomobilinin muayenesini yaptırmak istedi. Ancak, araç, muayene testlerinden olumlu sonuç alamayınca bu duruma sinirlenen sürücü görenleri şaşkına düşüren bir hareket yaptı.

ARACINI ATEŞE VERİP İZLEDİ

Aracını muayene istasyonunda ateşe veren sürücü, alevler içinde kalan aracını izledi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, çevredekiler ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Alevlere teslim olan otomobil, yangın sebebiyle kullanılamaz hale geldi. Muayene istasyonunda yaşanan ilginç olay hakkında ilgili inceleme başlatıldı.