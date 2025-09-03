Halit Yukay çıkarıldı mı son dakika? Cesedi denizin 68 metre derinliğinde bulundu

Halit Yukay'ın yatı Yalova’dan ayrıldıktan sonra Marmara Denizi’nde batmıştı. 4 Ağustos tarihinde yaşanan olay sonrasında arama çalışmaları başlamıştı. Bulunan cesedin denizin altından çıkarılması için çalışmalar devam ediyor.

HALİT YUKAY ÇIKARILDI MI SON DAKİKA, NE OLDU?

Halit Yukay’ın cansız bedeninin çıkarılması için çalışmalara TCG Alemdar da katıldı. Balıkesir’in Erdek açıklarında iş insanı Halit Yukay’a ait olduğu değerlendirilen cesedin çıkarılması için çalışmalar sürerken naaş 19 gün sonra bulundu. Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda TCG Işın gemisinin yanında TCG Alemdar da yer aldı. Hava şartlarının uyması halinde cesedin bugün denizden çıkarılması bekleniyor.

HALİT YUKAY BULUNDU MU?

İş insanı Yukay'ın olduğu tahmin edilen cansız bedenin denizden çıkarılması için çalışmalar sürerken 30 Ağustos tarihinde Kıyıya yaklaşık 7 mil mesafede ve 68 metre derinlikte tespit edilen naaşın çıkarılması için operasyon başlatılmıştı. Çalışmalara akıntı engel olurken bugün yeniden çıkarma işlemi yapılması bekleniyor.