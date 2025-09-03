Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
32°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Halit Yukay çıkarıldı mı son dakika? Cesedi denizin 68 metre derinliğinde bulundu

Kıyıya yaklaşık 7 mil mesafede ve 68 metre derinlikte bulunan Halit Yukay'ın cansız bedeninin çıkarılması için çalışmalar planlanırken Türkiye'nin gündeminde Halit Yukay çıkarıldı mı sorusu yer aldı. Halit Yukay’ın sahibi olduğu ’Graywolf’ isimli yat, 4 Ağustos tarihinde batmıştı. Arama çalışmaları sonucunda denizin 68 metre derinliğinde cansız bedenine ulaşıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Halit Yukay çıkarıldı mı son dakika? Cesedi denizin 68 metre derinliğinde bulundu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
03.09.2025
saat ikonu 13:22
|
GÜNCELLEME:
03.09.2025
saat ikonu 13:22

'ın yatı Yalova’dan ayrıldıktan sonra ’nde batmıştı. 4 Ağustos tarihinde yaşanan olay sonrasında arama çalışmaları başlamıştı. Bulunan cesedin denizin altından çıkarılması için çalışmalar devam ediyor.

HALİT YUKAY ÇIKARILDI MI SON DAKİKA, NE OLDU?

Halit Yukay’ın cansız bedeninin çıkarılması için çalışmalara TCG Alemdar da katıldı. Balıkesir’in Erdek açıklarında iş insanı Halit Yukay’a ait olduğu değerlendirilen cesedin çıkarılması için çalışmalar sürerken naaş 19 gün sonra bulundu. Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda TCG Işın gemisinin yanında TCG Alemdar da yer aldı. Hava şartlarının uyması halinde cesedin bugün denizden çıkarılması bekleniyor.

Halit Yukay çıkarıldı mı son dakika? Cesedi denizin 68 metre derinliğinde bulundu

HALİT YUKAY BULUNDU MU?

İş insanı Yukay'ın olduğu tahmin edilen cansız bedenin denizden çıkarılması için çalışmalar sürerken 30 Ağustos tarihinde Kıyıya yaklaşık 7 mil mesafede ve 68 metre derinlikte tespit edilen naaşın çıkarılması için operasyon başlatılmıştı. Çalışmalara akıntı engel olurken bugün yeniden çıkarma işlemi yapılması bekleniyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Seda Bakan'dan Halit Yukay açıklaması geldi: Hep bir umut vardı
ETİKETLER
#arama kurtarma
#marmara denizi
#Halit Yukay
#Çıkarma Operasyonu
#Batık Yat
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.