Adıyaman'da 50 işçi karda mahsur kaldı

Yurt genelinde etkili olan soğuk ve kar yağışlı hava hem eğitimi hem de ulaşımı olumsuz etkiledi. Pek çok ilde eğitime ara verilirken karayollarının sağlıklı işlemesi için ekipler canla başla bir mücadele başlattı.

TEKSTİL İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN SERVİS KARDA MAHSUR KALDI

Gölbaşı ilçesine bağlı Gedikli köyünde bulunan bir tekstil firmasında çalışan 50 kişiyi taşıyan iki servis aracı kar yağışından dolayı mahsur kaldı.

KAYMAKAMLIK İŞ MAKİNELERİNİ BÖLGEYE GÖNDERDİ

İhbarın ardından Gölbaşı Kaymakamlığı bölgeye iş makinelerini sevk etti. Kaymakamlık tarafından gönderilen iş makineleri tarafından yolların temizlenerek açılması sonrası servis araçları yollarına devam etti.