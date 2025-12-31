Adana'da işçi servisi devrildi! Yardıma giden ambulans kara saplandı

Kategoriler
Adana'nın yüksek bölgelerinde etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara ve kazalara neden oldu.
Tufanbeyli ilçesinde O.Ü. idaresindeki servis minibüsü kar yağışı nedeniyle kayarak şarampole devrildi. Araçta bulunan 5 işçi kazayı yara almadan atlattı.
Tedbir amaçlı bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin olduğu ambulans da şarampole girerek kara saplandı. Ambulans, belediyeye ait iş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.