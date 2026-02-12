Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Fuat İğci

TOKİ Bolu kura sonuçları 2026 toki.gov.tr isim listesi sorgulama! 12 Şubat TOKİ Bolu kura sonuçları hak sahipleri açıklandı mı?

TOKİ Bolu kura sonuçları isim listesi, toki.gov.tr adresinden ilan edilecek. Bolu’da 7 farklı bölgeye toplam 1950 konut inşaa edilecek. TOKİ 500 bin konut kampanyasında yaklaşık 3 milyon adayın başvurusu kabul edilmezken Bolu’da kuraya katılmaya hak kazananlar yayınlanmıştı. Merkez bölgesine yapılacak konutlar için yaklaşık 13 bin aday müracaat etti. TOKİ Bolu kura çekimi canlı yayını bugün (12 Şubat) tarihinde saat 11.00’da başladı ve tamamlandı. Bolu Bilim Sanat Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenecek kura çekimi noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirildi. TOKİ Bolu kura sonucu sorgulama işlemleri, alternatif olarak e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Peki TOKİ Bolu kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? İşte, TOKİ Bolu kura sonucu görüntüleme ekranı…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
TOKİ Bolu kura sonuçları 2026 toki.gov.tr isim listesi sorgulama! 12 Şubat TOKİ Bolu kura sonuçları hak sahipleri açıklandı mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.02.2026
saat ikonu 12:16
|
GÜNCELLEME:
12.02.2026
saat ikonu 12:19

TOKİ Bolu kura sonuçları ilçe ilçe belli oldu. Bolu’da 1.200 konut merkez bölgesine inşa edilirken Dörtdivan’a 125 konut, Gerede’ye 250 konut, Kıbrıscık’a 50 konut, Mengen ilçesine 100 konut, Mudurnu’ya 100 konut ve Yeniçağ ilçesine ise 125 konut yapılacak. TOKİ Bolu kura sonuçları ekranında başvuru yapan adayların sıra numarası, banka numarası, başvuru türü, adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, durumu (asıl/yedek) ve çekiliş sıra numarası yer alacak. TOKİ Bolu kura sonuçlarında asıl olarak çıkan adaylar, idare tarafından belirlenen belge ve tarihlerde bankalarda konut sözleşmesi imzalayacak. Belgeleri eksik olan, yanlış veya yanıltıcı belge beyan edenlerin veya başvuru yapmayanların yerine yedek adaylar çağrılacak. TOKİ Bolu kura sonuçları hak sahipleri, alternatif olarak e-Devlet üzerinden de sorgulanabilecek. Peki TOKİ Bolu kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte, 12 Şubat Bolu TOKİ kura sonuçları isim listesi…

HABERİN ÖZETİ

TOKİ Bolu kura sonuçları 2026 toki.gov.tr isim listesi sorgulama! 12 Şubat TOKİ Bolu kura sonuçları hak sahipleri açıklandı mı?

Bilgi Okunma süresi 14 saniyeye düşürüldü.
TOKİ Bolu'da 12 Şubat'ta yapılan kura çekimiyle toplam 1.950 konutun hak sahipleri belirlendi.
Bolu'da 1.950 konutluk TOKİ kura çekimi 12 Şubat'ta gerçekleştirildi.
Konutlar, 1200'ü Merkez'de olmak üzere yedi ilçeye dağıtıldı.
Kura sonuçları toki.gov.tr ve e-Devlet üzerinden sorgulanabilir.
Asıl hak sahipleri sözleşme imzalayacak, taksit ödemeleri sözleşme sonrası başlayacak.
Bilgi Okunma süresi 14 saniyeye düşürüldü.

TOKİ BOLU KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2026 AÇIKLANDI MI?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 500 bin sosyal konut kampanyasında kura çekiminde sıra Bolu iline geldi. Bolu kura çekimi bugün saat 11.00’da başladı ve 1.950 konutun hak sahipleri belirlendi. Kura çekimi tamamlandıktan sonra toki.gov.tr adresinden asıl/yedek listeler yayımlanacak. İsim listelerinin en geç iki saat içerisinde yayınlanması bekleniyor.

TOKİ Bolu kura sonuçları 2026 toki.gov.tr isim listesi sorgulama! 12 Şubat TOKİ Bolu kura sonuçları hak sahipleri açıklandı mı?

TOKİ BOLU KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI

TOKİ 1.950 konut kura çekimi sona erdikten sonra asıl/yedek listeler duyurulacak. TOKİ Bolu kura sonuçları alternatif olarak e-Devlet üzerinden erişime açılacak. e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarasıyla sonuçlar görüntülenebilecek.

TOKİ Bolu kura sonuçları ekranında adayların sıra numarası, banka numarası, başvuru türü, adı-soyadı, Tckn, durumu ve çekiliş sıra numarası yer alacak. Başvuru yapan adaylar, banka numarasıyla beraber asıl/yedek durumlarını görüntüleyebilirler.

TOKİ BOLU KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (açıklandığında aktif olacak)

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR’İN KURA TARİHLERİ BEKLENİYOR

TOKİ 500 bin konut kampanyasında kura çekimleri illere göre devam ediyor. Bu hafta Yozgat, Bilecik, Bolu, Tekirdağ, Balıkesir illerinin kura çekimleri tamamlanacak. İstanbul, Ankara ve İzmir’in henüz kura takvimi yayınlanmadı. 100 bin sosyal konutun yapılacağı İstanbul’un kura çekiminin Mart ayında Avrupa ve Anadolu Yakası olarak gerçekleştirilmesi bekleniyor.

TOKİ Bolu kura sonuçları 2026 toki.gov.tr isim listesi sorgulama! 12 Şubat TOKİ Bolu kura sonuçları hak sahipleri açıklandı mı?

İLÇELERE GÖRE BOLU 1.950 KONUT DAĞILIMI

Bolu Merkez: 1200 konut

Dörtdivan: 125 konut

Gerede: 250 konut

Kıbrıscık: 50 konut

Mengen:100 konut

Mudurnu: 100 konut

Yeniçağa: 125 konut

TOKİ Bolu kura sonuçları 2026 toki.gov.tr isim listesi sorgulama! 12 Şubat TOKİ Bolu kura sonuçları hak sahipleri açıklandı mı?

TAKSİT ÖDEMELERİ SÖZLEŞME SONRASI BAŞLAYACAK

Bolu’da 1.950 konutun hak sahipleri açıklandıktan sonra asıl olarak belirlenen adaylar, idare tarafından belirlenen bankalarda konut sözleşmesi imzalayacak. Konut sözleşmesi imzalanan sosyal konutlar belirlenen süre boyunca satılamayacak ve kiraya verilemeyecek. Konut sözleşmesi yapılırken başvuru yapılan türe göre adaylardan bazı belgeler istenecek. TOKİ konut sözleşmesi imzalandıktan sonraki ay taksit ödemeleri başlayacak.

ETİKETLER
#Hak Sahipleri
#Konut Kura Çekimi
#Tokİ Bolu Kura Sonuçları
#Sosyal Konut Kampanyası
#E-devlet Sonuç Sorgulama
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.