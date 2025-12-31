Menü Kapat
Eğitime kar engeli! 2 Ocak Cuma günü okullar tatil edildi

Yurt genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı kentlerde eğitime ara verildi. Gümüşhane Valiliği yaptığı açıklamada, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 2 Ocak Cuma günü eğitim-öğretime ara verildiğini açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve valiliklerden yapılan uyarıların ardından yurt genelinde kuvvetli kar yağışı başladı. Buz gibi hava ve kar yağışı birçok ilde etkisini arttırırken 'kar tatili' haberleri de tek tek duyuruldu. 2 Ocak Cuma günü için ilk kar tatili duyurusu Gümüşhane'den geldi.

Eğitime kar engeli! 2 Ocak Cuma günü okullar tatil edildi

SON VE BUZLANMA RİSKİ VAR

Meteorolojik verilere göre Gümüşhane il merkezinde 2 Ocak Cuma günü etkili olması beklenen kar yağışıyla birlikte hava sıcaklıklarının düşeceği, buna bağlı olarak don ve buzlanma riskinin artacağı tahmin ediliyor. Özellikle Karaer Mahallesi Sebahattin Aytaç Caddesi başta olmak üzere bazı bölgelerde ulaşımda aksamalar yaşanabileceği değerlendiriliyor.

Eğitime kar engeli! 2 Ocak Cuma günü okullar tatil edildi

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Olumsuz hava şartlarının ulaşımda aksamalara yol açabileceği değerlendirilerek, il merkezinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı her tür ve derecedeki resmi ve özel örgün ile yaygın eğitim kurumlarında, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, özel öğretim kurslarında, okul öncesi eğitim kurumları ile resmi ve özel kreşlerde 2 Ocak Cuma günü eğitim faaliyetlerine ara verileceği bildirildi.

Eğitime kar engeli! 2 Ocak Cuma günü okullar tatil edildi

Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile, engelli, malul ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve ilkokula devam eden kadın personelin 2 Ocak Cuma günü mesai saatlerinde idari izinli sayılacağı açıklandı. Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumunun ise ilgili birim amirleri tarafından değerlendirileceği ifade edildi.

Öte yandan il genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı 28, Kürtün ilçesinde 2, Şiran'da 20 olmak üzere toplam 50 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Kapalı olan köy yollarını ulaşıma açmak için İl Özel İdaresi ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

