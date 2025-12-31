Menü Kapat
TGRT Haber
Ekonomi
 Fuat İğci

Milli Piyango Yılbaşı Çekiliş Sonuçları 2026 - Milli Piyango büyük ikramiye çekiliş sonuçları hızlı sorgulama ekranı ve kazandıran numaralar

Milli Piyango sonuçları yılbaşı özel çekilişi ile birlikte büyük ikramiye kazandıran numaralar belli oldu. Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları, sıralı tam liste millipiyangoonline.com adresi üzerinden erişime açılacak. 31 Aralık yılbaşı özel çekilişi noter huzurunda gerçekleştirilirken büyük ikramiye 800 milyon TL olarak belirlendi. Milli Piyango çekilişinde dağıtım garantili olan toplam ikramiye tutarı ise 4 milyar 644 milyon TL olacak. Milli Piyango yılbaşı bilet sorgulama işlemi online web sitesi ve mobil uygulama üzerinden gerçekleştirilebilecek. Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiye kazandıran numaralar, sıralı tam liste olarak yayınlanacak. Peki Milli Piyango Yılbaşı çekiliş sonuçları 2026 açıklandı mı? İşte, Milli Piyango sonuçları yılbaşı çekilişi sorgulama ekranı…

31.12.2025
31.12.2025
Milli Piyango yılbaşı sonuçları 31 Aralık 2025 gecesi çekilişten hemen sonra açıklanacak. Büyük ikramiyenin satılan 4 çeyrek bilete veya 2 yarım bilete denk gelmemesi durumunda büyük ikramiyenin tamamı, bilet payına bakılmaksızın, ödülün isabet ettiği satılan biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak. Milli Piyango 2026 yılbaşı büyük ikramiye çekiliş sonuçları, bilet numarası sorgulama ekranı aktif olduktan sonra vatandaşlar biletlerine kaç lira isabet ettiğini öğrenebilecek. Yılbaşı büyük ikramiye ve amorti çekilişi bugün saat 23:15’da başlayacak. Kura çekimi Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. Peki Milli Piyango yılbaşı çekilişi kazandıran numaralar hangileri? İşte, 2026 Milli Piyango hızlı bilet ikramiye sorgulama ekranı ve sıralı tam liste kazandıran numaralar…

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 2026 AÇIKLANDI MI?

Milli Piyango, 31 Aralık yılbaşı özel çekilişleri saat 18:30’dan itibaren başladı ve büyük ikramiye çekilişi saat 23.15'te çekildi. 800 milyon TL'lik büyük ikramiye 3-0-3-1-3-8-5 oldu.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA EKRANI

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ KAZANDIRAN NUMARALAR HANGİLERİ?

2026 yılında Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 800.000.000 TL olarak belirlendi. Amorti rakamları, Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. Büyük ikramiye çekilişinde iki tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biris Milli Piyango biletinin son rakamı ise, biletine amorti isabet etmiş olur.

Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonuçları henüz açıklanmadığından kazandıran numaralar belli olmadı. Geçtiğimiz yıl yapılan büyük ikramiye çekilişinde kazandıran numaralar “1052448” olmuştu.

MİLLİ PİYANGO 31 ARALIK ÇEKİLİŞİ KAZANAN BİLETLER SIRALI LİSTE

Milli Piyango, 31 Aralık büyük ikramiye çekilişi tamamlandıktan sonra 800 milyon TL, 80 milyon TL, 8 milyon TL, 1 milyon 200 bin TL, 120 bin TL, 60 bin TL, 30.000 TL ikramiye isabet eden numaralar listede yer alacak. Büyük İkramiye'yi 1 rakamla kaçıranlar için verilecek olan Teselli İkramiyesi tutarı 800.000 TL’dir.

TESELLİ İKRAMİYESİ NEDİR, NE KADAR?

Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyeyi tek bir rakamla kaybedenlere teselli ikramiyesi ödenmektedir. Açıklamaya göre bu yıl 63 kişiye 800 bin TL’lik teselli ikramiyesi verilecek. Toplamda ise 50 milyon 400 bin TL teselli ikramiyesi dağıtılacak.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE NE KADAR İKRAMİYE DAĞITILACAK?

Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiyenin yanı sıra milyonlarca lira ikramiye dağıtılacak. Rekor ikramiye olan büyük ikramiye 800 milyon TL olurken dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 4 milyar 644 milyon 700 bin TL olacak.

#Ekonomi
