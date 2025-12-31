Menü Kapat
Yaşam
Milli Piyango büyük ikramiye çıkan il: 2026 Milli Piyango büyük ikramiye hangi şehre, kime çıktı?

Milli Piyango büyük ikramiye çıkan il, her yıl en çok merak edilen konuların başında geliyor. Yılbaşı özel çekilişinde ise toplam dağıtılan ikramiye tutarı ise 4 milyar 644 milyon TL olarak duyuruldu. Büyük ikramiye tek bir ile çıkması durumunda bilet sahibine 800 milyon TL kazandıracak. Türkiye’nin 81 ilinde yılbaşı bileti çekilişine yoğun ilgi gösterilirken yılbaşıyla özdeşleşen İstanbul Eminönü’nde bulunan ‘Nimet Abla’ önünde uzun kuyruklar oluştu. Geçtiğimiz yıllarda büyük ikramiye, internet üzerinden alınan biletlere de isabet etmişti. Peki Yılbaşı büyük ikramiye kime, hangi şehre çıktı? İşte, Milli Piyango yılbaşı özel çekiliş sonuçlarına ilişkin bilgiler…

Geçtiğimiz yıl düzenlenen çekilişte 600 milyon liralık büyük ikramiye üç farklı şehre gitmişti. Dağıtım garantili olan büyük ikramiyenin belirleneceği yılbaşı özel çekilişi saat 23.15’te başlayacak. Büyük ikramiyeyi tek rakamla kaçıranlara ise teselli ikramiyesi ödenecek. Yılbaşı büyük ikramiye çekilişinin ardından ise her yıl olduğu gibi amorti rakamları belirlenecek. Oyun tutkunları büyük ikramiye çekilişi için nefeslerini tuttu. Noter huzurunda yapılacak yılbaşı özel çekilişi Milli Piyango TV’den canlı yayınlanacak. Peki Milli Piyango büyük ikramiye hangi ile çıktı? İşte, büyük ikramiye isabet eden iller…

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE HANGİ ŞEHRE ÇIKTI?

Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişi bugün saat 23.15'te yapıldı. Büyük ikramiye 3031385 numaralı bilete çıktı. İstanbul Esenyurt, İstanbul Ümraniye ve Konya Akşehir'den alınan üç çeyrek bilete isabet etti.

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE KİME ÇIKTI?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinin ardından büyük ikramiyenin çıktığı şehirler belli olacak. Daha önceki yıllarda büyük ikramiyenin isabet ettiği biletlerin sahipleri, kimliklerinin gizli tutulmasını istediğinden isimler açıklanmamıştı. 2026 yılında büyük ikramiyenin sahiplerinin kararı ise şimdiden merak konusu oldu.

TESELLİ İKRAMİYESİ 80 MİLYON TL OLACAK

Büyük ikramiyeyi tek sayıyla kaçıranlar için teselli ikramiyesi ödemesi yapılacak. Milli Piyango yılbaşı çekilişi ile bu yıl 63 kişiye 800 bin TL teselli ikramiyesi verilecek. Bununla beraber toplamda 50 milyon 400 bin TL teselli ikramiyesi dağıtılacak.

BÜYÜK İKRAMİYE DAĞITIM GARANTİLİ OLACAK

Büyük ikramiyenin, satılan 4 çeyrek bilete ya da 2 yarım bilete denk gelmemesi durumunda, büyük ikramiyenin tamamı, bilet payına (tam, yarım, çeyrek) bakılmaksızın, ödülün isabet ettiği satılan bilet(ler) arasında eşit olarak paylaştırılacaktır.

