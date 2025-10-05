Menü Kapat
 | Selahattin Demirel

Trump Netahyahu'yu fırçaladı! O hareketini görünce ağza alınmayacak lafları boca etti

ABD Başkanı Trump'ın İsrail Başbakanı Netanyahu'yu arayarak telefonda ağza alınmayacak ifadeler kullandığı öne sürüldü. İddiaya göre Trump'ın sinirlenmesine sebep olan olay ise Hamas'ın Gazze Planı'nda bazı maddeler için müzakere istemesine karşın Netanyahu'nun buna olumsuz yaklaşması.

ABD Başkanı 'ın, esir değişimini kabul ederken diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini açıklaması sonrası Başbakanı Netanyahu'yu telefonla arayarak argo ifadelerle "Kahretsin neden her zaman böyle olumsuzsun?" diye çıkıştığı iddia edildi.

Amerikan Axios sitesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre Netanyahu, Trump'a Hamas'ın cevabının bir anlam ifade etmediğini söyleyince sinirlenen ABD Başkanı tarafından azarlandı.

"HAMAS'IN CEVABININ ANLAMI YOK"

Trump'a Hamas'ın cevabının "kutlanacak bir şey olmadığını ve hiçbir anlamı olmadığını" söyleyen Netanyahu, Trump'tan argo ifadelerle "Kahretsin neden her zaman bu kadar olumsuzsun?" cevabını aldı.

Haberde, bu cevabın Trump'ın Hamas'ın anlaşmaya yanaşması durumunda Netanyahu'yu saldırıları sona erdirmeye ikna etme konusunda kararlı olduğunun göstergesi olarak yorumlandı.

ABD'li yetkililere göre, Netanyahu'nun Hamas'ın "olumlu" yanıt verdiği yönünde bir düşünce oluşmaması için ABD ile koordinasyon sağlama amacı taşıdığı, buna karşın Trump'ın tam aksi yönde düşündüğü aktarıldı.

HAMAS ESİR DEĞİŞİMİNİ KABUL ETMİŞTİ

Hamas, ABD Başkanı Trump'ın planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini açıklamıştı.

Trump da "Hamas tarafından az önce yapılan açıklamaya dayanarak, onların kalıcı barışa hazır olduklarına inanıyorum. İsrail, Gazze’ye yönelik bombardımanı derhal durdurmalı ki esirleri hızlı ve güvenli bir şekilde çıkarabilelim." açıklamasında bulunmuştu.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Tel Aviv yönetiminin Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması için planın ilk aşamasını uygulamaya hazırlandığı belirtilmişti.

