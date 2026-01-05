Dolar yükselişe geçti, euro düşüşte! İşte 5 Ocak güncel döviz kuru

Kategoriler
Alım-satım yapan vatandaşlar ve yatırımcılar güncel döviz kurlarındaki gelişmeleri araştırmaya başladı. İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Venezuela lideri Nicolas Maduro'nun ABD tarafından alıkonulması döviz piyasasını da etkiledi. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 5 Aralık 2026 güncel fiyatlar...
DOLAR NE KADAR?
Alış (TL): 43,0235
Satış (TL): 43,0549
EURO NE KADAR?
Alış (TL): 50,2871
Satış (TL): 50,3586