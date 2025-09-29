Biri pasaportunu yedi biri klozete atmaya çalıştı! Havada garip anlar

İtalya'nın Milano kentinden İngiltere'nin Londra Stansted Havalimanı'na gitmek üzere havalanan bir uçak, yolcuların akılalmaz davranışları nedeniyle Fransa'nın başkenti Paris'e acil iniş yapmak zorunda kaldı.

PASAPORTUNUN SAYFALARINI YIRTIP YIRTIP YEDİ

İtalya'nın Milano şehrinden İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitmek üzere havalanan uçağın kalkışından 15-20 dakika sonra ilginç anlar yaşandı. Yolcuların anlattığı ilginç anların iki erkek yolcunun garip tavırlar sergilemesiyle başladığı belirtildi. Ön sıralarda oturan bir erkek yolcu bir anda pasaportunun sayfalarını yırtıp ağzına atmaya başladı. Aynı anda bir başka yolcu ise uçak tuvaletinde pasaportunu klozete atmaya kalkıştı.

''HAYATIMIN EN KORKUNÇ 15 DAKİKASIYDI''

Dailymail'in haberine göre, uçakta bulunan bir yolcu o anları şöyle anlattı:

"Bir anda uçaktaki hava değişti, kimse ne olduğunu anlamıyordu. Bahsi geçen iki kişi çok garip davranıyordu. Paris'e iniş yapılana kadar hayatımın en korkunç 15 dakikasını yaşadım.''

Yolcuların garip davranışları nedeniyle uçak iniş için Fransa'ya yönlendirildi. Paris'e inen uçağa güvenlik güçleri geldi ve iki garip yolcuyu gözaltına aldı. Olay nedeniyle uçak 2 saat kadar gecikmeli olarak yolculuğuna devam etti.