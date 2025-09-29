Alo, casus olur musunuz? Yüzlerce kişiye bilinmeyen numaradan ajanlık teklifi

Geçtiğimiz hafta sonu yüzlerce İsrail vatandaşının telefonu çaldı. İsrailliler, bilinmeyen bir numaradan arandılar. Telefonu açanlara casusluk teklifi yapıldı. İsrail haber sitesi Ynet, arama kayıtlarından birini paylaştı. Bu kayıtta robotik bir ses, İran istihbarat teşkilatı tarafından arandığını, vasıflı bir ajan arandığını ayrıca iyi bir maaş ve kapsamlı güvenlik sağlanacağını söyledi.

Yetkililer bu aramaların "savaş zamanı halkta panik oluşturma" amacı taşıdığını ve İran istihbaratının "yurt içindeki ve yurt dışındaki İsrail vatandaşlarını işe alarak daha fazla istihbarat toplamayı ve İsrail içinde terör eylemleri düzenlemeyi" hedeflediğini iddia etti.

İran Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

ÇOK SAYIDA CASUS YAKALANMIŞTI

İsrailli yetkililer geçen yıl çok sayıda vatandaşının İran'a casusluk yaptığı gerekçesiyle tutuklandığını açıklamıştı. O zaman yapılan açıklamada bu kişilerden bazılarının Telegram gibi sosyal medya hesapları üzerinden casus olarak işe alındığı bildirilmişti.

İsrail'in dış istihbarat teşkilatı Mossad'ın eski üst düzey yetkililerinden Oded Allam ise İran'ın İsrail'de yetenekli kişileri işe almaktan ziyade geniş bir ağ kurmayı amaçladığını söylemişti.