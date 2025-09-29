Menü Kapat
19°
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Alo, casus olur musunuz? Yüzlerce kişiye bilinmeyen numaradan ajanlık teklifi

Yüzlerce İsrail vatandaşı geçtiğimiz hafta sonu bilinmeyen bir numaradan arandı ve casusluk teklifi aldı. Aramaların İran'dan geldiği öne sürüldü.

Alo, casus olur musunuz? Yüzlerce kişiye bilinmeyen numaradan ajanlık teklifi
Berrak Arıcan Baş
29.09.2025
29.09.2025
Geçtiğimiz hafta sonu yüzlerce İsrail vatandaşının telefonu çaldı. İsrailliler, bilinmeyen bir numaradan arandılar. Telefonu açanlara teklifi yapıldı. İsrail haber sitesi Ynet, arama kayıtlarından birini paylaştı. Bu kayıtta robotik bir ses, teşkilatı tarafından arandığını, vasıflı bir ajan arandığını ayrıca iyi bir maaş ve kapsamlı güvenlik sağlanacağını söyledi.

Alo, casus olur musunuz? Yüzlerce kişiye bilinmeyen numaradan ajanlık teklifi

Yetkililer bu aramaların "savaş zamanı halkta panik oluşturma" amacı taşıdığını ve İran istihbaratının "yurt içindeki ve yurt dışındaki vatandaşlarını işe alarak daha fazla istihbarat toplamayı ve İsrail içinde terör eylemleri düzenlemeyi" hedeflediğini iddia etti.

İran Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Alo, casus olur musunuz? Yüzlerce kişiye bilinmeyen numaradan ajanlık teklifi

ÇOK SAYIDA CASUS YAKALANMIŞTI

İsrailli yetkililer geçen yıl çok sayıda vatandaşının İran'a casusluk yaptığı gerekçesiyle tutuklandığını açıklamıştı. O zaman yapılan açıklamada bu kişilerden bazılarının Telegram gibi sosyal medya hesapları üzerinden casus olarak işe alındığı bildirilmişti.

İsrail'in dış istihbarat teşkilatı 'ın eski üst düzey yetkililerinden Oded Allam ise İran'ın İsrail'de yetenekli kişileri işe almaktan ziyade geniş bir ağ kurmayı amaçladığını söylemişti.

