Rus lider Putin, ABD Başkanı Trump'ı Moskova'ya davet etti: Her şey ona bağlı

Rusya-Ukrayna Savaşı şiddetli çatışmalarla devam ederken Kremlin'den gelen açıklama dikkat çekti. Sözcü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD Başkanı Donald Trump'ı Moskova'ya davet ettiğini belirtti.

29.09.2025
29.09.2025
ABD Başkanı , ve Savaşı'nın son bulması için gerçekleşen müzakerelerden bir sonuç çıkmaması üzerine büyük hayal kırıklığına uğrarken Kremlin'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı 'in, Trump'ı Alaska'daki zirvede Moskova'ya davet ettiğini hatırlattı. Peskov, bu teklifin geçerli olduğunu belirterek, "Putin, Trump ile görüşmeye hazır ve bundan memnun olacak. Her şey Trump'ın kararına bağlı." ifadesini kullandı.

Rus lider Putin, ABD Başkanı Trump'ı Moskova'ya davet etti: Her şey ona bağlı

ÖNCELİK 'NEW START'

Rusya'nın, İngiltere ve Fransa'nın nükleer cephanesini hesaba katma yönündeki talebinin geçerli olup olmadığı yönündeki soruyu cevaplayan Peskov, bu konunun güncel olduğunu söyledi.

Peskov, ilk önce Rusya ve ABD arasında yapılan Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması (New START) konusunda müzakerelerin başlatılması gerektiğini belirterek, "Ancak ileride nükleer cephane konusunun da ele alınması lazım. Bu cephaneler, Avrupa'nın güvenliği ve stratejik istikrarı ile ilgili sorunun bileşenidir." dedi.

Rus lider Putin, ABD Başkanı Trump'ı Moskova'ya davet etti: Her şey ona bağlı

ALASKA'DA PUTİN-TRUMP ZİRVESİ

Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Trump, ağustosta Alaska'nın Anchorage kentindeki Elmendorf-Richardson Üssü’nde bir araya gelmişti.

Putin, Trump'a bir sonraki zirveyi Moskova'da gerçekleştirme teklifinde bulunmuş, Trump da bunun mümkün olduğunu belirtmişti.

