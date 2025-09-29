Tüm gözler Gazze için ABD lideri Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu görüşmesinde

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu'da yeni bir sayfa açılacağına dair söylemlerinin ardından bugün Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelecek. Trump görüşme öncesinde yaptığı açıklamalarda Gazze'deki katliamların müzakereyle bitmesi için son aşamada olduklarını söyledi. Netanyahu ile bugün gerçekleşecek olan görüşmesinde bir sonuca ulaşacaklarını belirtti.

ABD lideri, sadece Gazze'de savaşın bitmeyeceğini bölgesel bir barışın da başlamasını hedeflediğini ifade etti. Trump, "Bunu başarırsak, İsrail ve Orta Doğu için harika bir gün olacak. Bu, Orta Doğu'da gerçek barış için ilk şans olacak. Ama önce anlaşmayı sonuçlandırmamız gerekiyor." dedi. Ayrıca barış teklifiyle hem İsrail hem de Arap liderlerden 'çok iyi bir cevap' aldığını ifade etti.

NETANYAHU: TRUMP OLAĞANÜSTÜ LİDER

Netanyahu da Trump ile görüşmesinden önce dikkat çeken açıklamalara imza attı. İsrail Başbakanı, ABD'nin sunduğu 21 maddelik yeni teklif üzerinde çalıştıklarını ifade etti. Netanyahu, "Bu konuda çalışıyoruz. Henüz kesinleşmiş değil ancak şu anda Başkan Trump'ın ekibiyle birlikte çalışıyoruz ve umarım bunu yapabiliriz." dedi. İsrail Başbakanı, rehinelerin serbest bırakılmasını, Hamas'ın silahsızlandırılmasını ve Gazze'nin askerden arındırılmasını istediklerini belirtti.

Netanyahu, "Daha önceki açıklamalarımda, örneğin Hamas liderleri ülke dışına çıkarılırsa, savaşı bitirip tüm rehineleri serbest bırakırlarsa, onları serbest bırakırız demiştim. Bu geçmişte söylediğim bir şey ancak bunun üzerinde çalışılması gerekiyor." diye konuştu.

Trump hakkında da görüşü sorulan Netanyahu, ABD Başkanı'nın kararlarını ülkesinin çıkarları doğrultusunda aldığını belirterek "Trump adına hiçbir kararı ben vermiyorum. O, tüm hayatım boyunca gördüğüm en bağımsız ve en olağanüstü lider." dedi.

TRUMP'IN GAZZE PLANI

Trump’ın planı hakkında basına sızan bilgilere göre, Hamas ve İsrail kabul ettikten sonra saldırılar duracak ve 48 saat sonra Gazze’deki sağ ve ölü tüm İsrailli esirler teslim edilecek.

Gazze, teknokratlardan oluşan bir geçici yönetim tarafından yönetilecek; bir barış gücü ile güvenlik sağlanacak ve güvenliğin sağlandığı alanlardan İsrail ordusu kademeli olarak tamamen çekilecek.

Geçici yönetim Gazze’yi, Ramallah yönetimi gerekli reformları yaptıktan buraya devredecek. Hamas silah bırakacak ve İsrail bölgede kalmak isteyen Hamas yöneticilerine dokunamayacak, başka ülkelere gitmek isteyen yöneticilere izin verilecek.

Gazze’deki Filistinlilerin bölgede kalması teşvik edilecek göçe zorlanmayacak. Yine de gitmek isteyenler gitse bile geri dönebilecek.