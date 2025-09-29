Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Trump yönetiminin Gazze planı: Filistin Devleti’ne kapı mı açıyor?

Gazze'de İsrail katliamını sona erdirmek üzere hazırlanan 21 maddelik barış planı tartışılmaya başlandı. ABD Başkanı Trump yönetimi tarafından hazırlanan planın Filistin Devleti'ne giden yolu açacağı konuşuluyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Trump yönetiminin Gazze planı: Filistin Devleti’ne kapı mı açıyor?
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.09.2025
saat ikonu 06:16
|
GÜNCELLEME:
29.09.2025
saat ikonu 06:16

'de işgalin son bulması için hazırlandığı öne sürülen 21 maddelik barış planında Devleti'nin ipuçları yer aldığı öne sürüldü.

Detaylara yer veren Washington Post gazetesinin haberinde, Trump yönetiminin Gazze'de ateşkesi ve esirlerin serbest kalmasını sağlayacak 21 maddelik planın içeriğinin satır araları analiz edildi.

Trump yönetiminin Gazze planı: Filistin Devleti’ne kapı mı açıyor?

GEÇİCİ GEÇİŞ YÖNETİMİNDEN FİLİSTİN DEVLETİ'NE

Gazetenin haberinde, söz konusu planın, Gazze'de "günlük" kamu hizmetlerini yürütmek üzere "nitelikli Filistinliler ve uluslararası uzmanlardan" oluşan "geçici bir geçiş yönetimi" öngördüğü, bunun Filistin Devleti'ne giden bir kapı açabileceği değerlendirildi.

Haberin devamında, "Bu yönetim organı, tarafından diğerleriyle istişare edilerek kurulan yeni bir uluslararası kuruluş tarafından desteklenecek ve denetlenecek. Batı Şeria merkezli Filistin yönetimi ise gelecekte Gazze'yi devralabilecek duruma gelene kadar iç reformlar yürütecek." ifadelerine yer verildi.

ABD'nin hazırladığı plana göre, barış planı teklifinin öngördüğü tüm kalkınma ve siyasi reformlar hayata geçirildiğinde, "Filistin Devleti'ne giden güvenilir bir yolun koşullarının nihayet sağlanabileceğine" değinildi.

Ayrıca, gazeteye konuşan kaynaklarca, ABD'nin, Filistinli bir güç eğitilirken, "Gazze'deki güvenliği derhal konuşlandırıp denetleyecek" geçici bir Uluslararası İstikrar Gücü oluşturmak için Arap ve uluslararası ortaklarla birlikte çalışacağı bilgisi paylaşıldı.

Seçim kampanyası sırasında bölgedeki savaşı hızla sona erdireceğine söz veren ve o zamandan beri müzakere edilmiş bir barışın yakın olduğunu defalarca iddia eden Trump, cuma günü gazetecilere verdiği demeçte, "Sanırım Gazze konusunda bir anlaşmaya vardık. Çok yakınız. Bence bu, esirleri geri getirecek, savaşı sona erdirecek bir anlaşma olacak." ifadelerini kullanmıştı.

Başkan Trump'ın, Beyaz Saray'da bir araya geleceği Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya planı kabul etmesi için baskı yapması bekleniyor.

Trump yönetiminin Gazze planı: Filistin Devleti’ne kapı mı açıyor?

ATEŞKES ÖNERİSİNİN DETAYLARI

21 maddelik önerisinde, hiçbir Gazzelinin ayrılmaya zorlanmayacağı ve ayrılan herkesin geri dönme hakkına sahip olacağı belirtilirken, plan Gazze'nin yeniden inşası sürecinde bölge halkının nereye gideceklerine dair bir açıklama içermiyor.

Mevcut planda ayrıca, Gazze'deki enkaz çalışmalarının kimin tarafından yapılacağı, maliyetinin kime yükleneceği bilgilerine yer verilmiyor.

ABD'nin önerisine göre, İsrail, 7 Ekim'den sonra gözaltına aldığı 250 müebbet hapis cezası mahkumunun yanı sıra 1700 Gazzeliyi serbest bırakacak ve esirken hayatını kaybeden her bir İsrailliye karşılık 15 Gazzelinin cenazesini iade edecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kremlin'den açıklama: 'Her şey Trump'a bağlı!'
ABD Başkanı Trump: Sadece Gazze'de değil Orta Doğu'da barışa ulaşacağız
ETİKETLER
#abd
#gazze
#İsrail
#filistin
#ateşkes
#Barış Planı
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.