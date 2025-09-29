Menü Kapat
19°
Kremlin'den açıklama: 'Her şey Trump'a bağlı!'

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir araya gelmesi bekleniyor. Putin'in Trump'a yaptığı daveti hatırlatan Kremlin Sözcüsü Peskov, "Putin hazır" açıklaması yaptı.

Kremlin'den açıklama: 'Her şey Trump'a bağlı!'
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.09.2025
saat ikonu 04:50
|
GÜNCELLEME:
29.09.2025
saat ikonu 05:03

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Trump ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi. Rus haber ajansı TASS'a açıklamalarda bulunan Peskov, Putin'in Trump'ı Alaska'daki zirvede Moskova'ya davet ettiğini anımsattı. Peskov, bu teklifin geçerli olduğunu belirterek, "Putin, Trump ile görüşmeye hazır ve bundan memnun olacak. Her şey Trump'ın kararına bağlı" ifadesini kullandı.

Kremlin'den açıklama: 'Her şey Trump'a bağlı!'

Rusya'nın, İngiltere ve Fransa'nın nükleer cephanesini hesaba katma yönündeki talebinin geçerli olup olmadığı yönündeki soruyu cevaplayan Peskov, bu konunun güncel olduğunu söyledi.

Peskov, ilk önce Rusya ve ABD arasında yapılan Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması (New START) konusunda müzakerelerin başlatılması gerektiğini belirterek, "Ancak ileride nükleer cephane konusunun da ele alınması lazım. Bu cephaneler, Avrupa'nın güvenliği ve stratejik istikrarı ile ilgili sorunun bileşenidir" dedi.

Kremlin'den açıklama: 'Her şey Trump'a bağlı!'

PUTİN VE TRUMP AĞUSTOSTA GÖRÜŞMÜŞTÜ


Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Trump, ağustosta Alaska'nın Anchorage kentindeki Elmendorf-Richardson Üssü’nde bir araya gelmişti.

Putin, Trump'a bir sonraki zirveyi Moskova'da gerçekleştirme teklifinde bulunmuş, Trump da bunun mümkün olduğunu belirtmişti.

ABD Başkanı Trump: Sadece Gazze'de değil Orta Doğu'da barışa ulaşacağız
Putin ve Zelenskiy 'adres' konusunda anlaşamadı, Ukrayna lideri isyan etti
