Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Putin ve Zelenskiy 'adres' konusunda anlaşamadı, Ukrayna lideri isyan etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'nin görüşmesi bir türlü gerçekleşmedi. Zelenskiy, Rusya tarafının işi yokuşa sürdüğünü, birçok seçenek sunduklarını ifade etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Putin ve Zelenskiy 'adres' konusunda anlaşamadı, Ukrayna lideri isyan etti
KAYNAK:
Fox News
|
GİRİŞ:
24.09.2025
saat ikonu 09:56
|
GÜNCELLEME:
24.09.2025
saat ikonu 09:56

'nın son bulması için devreye ABD Başkanı 'ın girmesinin ardından Rus lider Vladimir Putin ile Ukrayna lideri 'nin bir araya geleceği belirtildi. Her iki lider de görüşmeyi kabul etti fakat yer konusunda anlaşma sağlanamadı. Putin, Zelenskiy'i Rusya'nın başkenti 'ya çağırdı ve güvenliği sağlayacağını belirtti.

Putin ve Zelenskiy 'adres' konusunda anlaşamadı, Ukrayna lideri isyan etti

MOSKOVA ÖNERİSİNE KİEV KARŞILIĞI

Zelenskiy, Putin'in Moskova teklifinin ardından önerisiyle geldi. Son olarak ABD medyasından Fox News'e röportaj veren Zelenskiy, Putin ile Kiev'de konusunda diretmediklerini ifade etti.

Putin ve Zelenskiy 'adres' konusunda anlaşamadı, Ukrayna lideri isyan etti

''KAZAKİSTAN BİLE OLUR DEDİK''

Ukrayna lideri, Rusya yönetimine birçok kez farklı ülke ve şehirlerde liderler seviyesinde görüşme teklifinde bulunduklarını açıkladı.

Zelenskiy ''Trump'ın ekibi, benim ekibim, Macron ve diğer Avrupalı liderler, Türkiye Cumhurbaşkanı, hepimiz Türkiye'de, Suudi Arabistan'da, Katar'da, Avrupa'da Avusturya ya da İsviçre gibi daha tarafsız yerlerde görüşmeyi teklif etti. Hatta 'Kazakistan bile olur' dedik" diye konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD lideri Trump BM'de sabote mi edildi? Aksilikleri Gizli Servis araştırıyor
Putin artık kimseye güvenmiyor! İstihbarat raporlarına yansıdı
ETİKETLER
#donald trump
#görüşme
#vladimir putin
#moskova
#rusya-ukrayna savaşı
#kiev
#Volodimir Zelenskiy
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.