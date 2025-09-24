Putin ve Zelenskiy 'adres' konusunda anlaşamadı, Ukrayna lideri isyan etti

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın son bulması için devreye ABD Başkanı Donald Trump'ın girmesinin ardından Rus lider Vladimir Putin ile Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'nin bir araya geleceği belirtildi. Her iki lider de görüşmeyi kabul etti fakat yer konusunda anlaşma sağlanamadı. Putin, Zelenskiy'i Rusya'nın başkenti Moskova'ya çağırdı ve güvenliği sağlayacağını belirtti.

MOSKOVA ÖNERİSİNE KİEV KARŞILIĞI

Zelenskiy, Putin'in Moskova teklifinin ardından Kiev önerisiyle geldi. Son olarak ABD medyasından Fox News'e röportaj veren Zelenskiy, Putin ile Kiev'de görüşme konusunda diretmediklerini ifade etti.

''KAZAKİSTAN BİLE OLUR DEDİK''

Ukrayna lideri, Rusya yönetimine birçok kez farklı ülke ve şehirlerde liderler seviyesinde görüşme teklifinde bulunduklarını açıkladı.

Zelenskiy ''Trump'ın ekibi, benim ekibim, Macron ve diğer Avrupalı liderler, Türkiye Cumhurbaşkanı, hepimiz Türkiye'de, Suudi Arabistan'da, Katar'da, Avrupa'da Avusturya ya da İsviçre gibi daha tarafsız yerlerde görüşmeyi teklif etti. Hatta 'Kazakistan bile olur' dedik" diye konuştu.