Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Putin artık kimseye güvenmiyor! İstihbarat raporlarına yansıdı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kimseye güvenmediği istihbarat raporlarına yansıdı. Rus liderin, güvensizlik nedeniyle kilit görevlere akrabalarını getirdiği öne sürüldü.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Putin artık kimseye güvenmiyor! İstihbarat raporlarına yansıdı
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
23.09.2025
saat ikonu 15:07
|
GÜNCELLEME:
23.09.2025
saat ikonu 15:07

Ukrayna ile 4 senedir savaş içerisinde olan Rusya'nın Devlet Başkanı hakkında Ukrayna askeri istihbarat servisi HUR tarafından bir rapor hazırlandı. Raporda, Rus lider Putin'in kimseye güveninin kalmadığı, bu yüzden kilit görevlere akrabalarını getirdiği belirtildi. Putin'in kuzeninin kızı olan Anna Tsivileva'yı geçen sene Savunma Bakanı Yardımcısı, eşi Sergey Tsivilev'i de Enerji Bakanı olarak ataması da hatırlatıldı.

Putin artık kimseye güvenmiyor! İstihbarat raporlarına yansıdı

BAZI YETKİLİLER TUTUKLANDI

The Times'ın haberine göre, 21 sayfalık raporda, Anna Tsivileva'dan ''Putin'in ajanı'' olarak bahsediliyordu. Savunma Bakanlığı'nda ve sadakatsizlik vakalarını Putin'e raporladığı, hatta bu yüzden bazı yetkililerin Federal Servisi () tarafından tutuklandığı belirtildi.

Putin artık kimseye güvenmiyor! İstihbarat raporlarına yansıdı

MAL VARLIKLARINI KAYBETTİLER

Ayrıca Rus liderin yakın çevresinden bazı kişilerin, nedeniyle mal varlıklarını kaybettiği ya da gelirlerinin kesildiği ifade ediliyor. Rus liderin güveni azaldıkça, aile bağlarına dayanan bir güvenlik ağı oluşturduğu iddia ediliyor.

Putin artık kimseye güvenmiyor! İstihbarat raporlarına yansıdı

''SADIK VE DENEYİMLİ KADROLAR AZALDI''

İngiltere merkezli düşünce kuruluşu RUSI’den uzmanı Emily Ferris, ''Putin’in etrafında artık sadık ve deneyimli kadrolar azaldı. Genç ve itaatkar memurlar var ama onlar da güvenilir dost yerine geçemez. Bu yüzden, doğrudan kan bağı olan isimlere yöneliyor" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Rus lider Putin, Batı'ya hem meydan okudu hem resti çekti: Karşılık vermeye hazırız!
Trump'ın hayatını riske attı! Gizli Servis yetkilisi yaşananları anlattı
ETİKETLER
#rusya
#vladimir putin
#yolsuzluk
#güvenlik
#Ukrayna Savaşı
#fsb
#Anna Tsivileva
#Anna Tsivileva
#Aile Bağları
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.