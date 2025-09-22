Rus lider Putin, Batı'ya hem meydan okudu hem resti çekti: Karşılık vermeye hazırız!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, son açıklamalarında Batı'ya hem resti çekti hem de meydan okudu. Doğu Avrupalı liderlerin hava sahası ihlalleri üzerine 'ciddi çatışma' riski açıklamalarına tepki gösteren Trump, dünyadaki dengelerin bozulmasının sebebi olarak da Batı'yı gösterdi.

Güvenlik Konseyi kurmaylarıyla bir araya gelen Rus lider, Rusya ile ABD arasındaki stratejik saldırı silahlarının azaltılması ve sınırlandırılmasına ilişkin sistemin (START) Batı’nın yıkıcı adımları sonucu çöktüğünü söyledi.

''KARŞILIK VERMEYE HAZIRIZ''

RIA Novosti'nin haberine göre, Putin, ''Batı’nın adımları, nükleer silaha sahip devletler arasındaki diyalogun temellerini önemli ölçüde sarstı. Rusya, silahların kontrol sisteminin ortadan kaldırılmasının tehlikesini sürekli vurguladı'' ifadelerini kullandı.

Rusya'nın silahlanma yarışına ilgisinin olmadığını söyleyen Putin, ulusal caydırıcı güçlerinin güvenilirliğinden emin olduğunu da sözlerine ekledi ve ''Rusya, her türlü tehdide cevap verebilecek durumda'' dedi. Olası tehditlere karşı askeri güçle karşılık verileceğini belirten Rus lider, her zaman siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesinin tercih edildiğini de belirtti.

TRUMP'A YENİ 'START' TEKLİFİ

Öte yandan Putin, 5 Şubat 2026'da ABD ile mutabık kaldıkları yeni START anlaşmasına bir yıl boyunca daha devam etmeye hazır olduğunu söyledi. Trump'a çağrıda bulunan Putin, Washington ile Moskova arasındaki nükleer silahların sınırlandırılması için Trump'a 1 yıllık teklifte bulundu.

Putin, "Rusya, eğer Trump da aynısını yapmayı kabul ederse 5 Şubat 2026'dan sonra bir yıl boyunca Yeni START Anlaşması'nın temel sınırlamalarına uymaya hazırdır” dedi.