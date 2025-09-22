Menü Kapat
TGRT Haber
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Donald Trump ve Elon Musk aylar sonra bir arada! Paylaşıma düşülen not dikkatten kaçmadı

ABD Başkanı Donald Trump ile Elon Musk aylar sonra ilk kez yan yana görüntülendi. Suikasta uğrayan aktivist Charlie Kirk için düzenlenen anma töreninde bir araya gelen ikilinin sohbet ettiği anlar kameraya yansıdı.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.09.2025
saat ikonu 12:30
|
GÜNCELLEME:
22.09.2025
saat ikonu 12:33

Aralarında soğuk rüzgarlar esen, bir dönem ise oldukça hararetli tartışmalar yaşayan ABD Başkanı ve ABD'li milyarder iş insanı aylar sonra yan yana görüntülendi. İkili, sonucu öldürülen Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk için düzenlenen anma töreninde bir araya geldiler.

Görüntülerde Musk’ın, Trump’ın yanına oturmasının ardından ikilinin el sıkıştığı ve bir süre sohbet ettiği anlar dikkati çekti.

'ın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Trump ve Musk’ın törende yan yana oturduğu bir kareye yer verilerek, "Charlie için" ifadeleri kullanıldı.

https://x.com/WhiteHouse/status/1969929930944422333

Musk da aynı platformdan "Charlie için" notuyla Trump ile sohbet ettiği bir anın fotoğrafını paylaştı.

https://x.com/elonmusk/status/1969897602524328440

İkilinin haziran ayında başlayan geriliminin ardından ilk kez kamuoyu önünde bir araya geldiği belirtiliyor.

Donald Trump ve Elon Musk aylar sonra bir arada! Paylaşıma düşülen not dikkatten kaçmadı

ELON MUSK VE TRUMP ARASINDA NELER OLDU?

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'daki görevinden ayrılan ve Kongre'nin gündemindeki vergi kesintisi tasarısına yönelik sert eleştiriler yapan iş insanı Musk'ın açıklamalarından büyük hayal kırıklığı duyduğunu belirtmişti.

Donald Trump ve Elon Musk aylar sonra bir arada! Paylaşıma düşülen not dikkatten kaçmadı

Trump, "Elon ile çok iyi bir ilişkimiz vardı ancak artık bu ilişkinin iyi gidip gitmediğini bilmiyorum. Elon'la ilgili büyük hayal kırıklığına uğradım, halbuki ona çok yardım ettim." ifadelerini kullanmıştı.

Donald Trump'ın açıklamalarına X hesabından karşılık veren Musk ise "Ben olmasaydım Trump seçimi kaybederdi. Demokratlar, Temsilciler Meclisini kontrol ederdi ve Cumhuriyetçiler Senato'da 51-49 çoğunluğa sahip olurdu." yorumunu yapmıştı.

Donald Trump ve Elon Musk aylar sonra bir arada! Paylaşıma düşülen not dikkatten kaçmadı

İkili daha sonra birçok kez birbirinin aleyhinde açıklamalarda bulunmuştu.

