TGRT Haber
Benim Sayfam
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan

Trump ve Elon Musk arasındaki soğuk savaş bitmedi: Beyaz Saray'a davet edilmedi

ABD Başkanı Donald Trump ile Tesla ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk'ın arasındaki buzlar erimedi. Trump, Beyaz Saray'da teknoloji liderlerini ağırladı fakat Musk aralarında yoktu.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.09.2025
saat ikonu 09:42
|
GÜNCELLEME:
05.09.2025
saat ikonu 09:42

Dünyanın en zengini Elon Musk ile ABD lideri Donald Trump arasındaki soğuk savaşın bitmediği ortaya çıktı. Trump, Beyaz Saray'da sektörünün önde gelen yöneticilerini ağırladı. Tüm gözler Elon Musk'ı aradı, teknoloji liderleri arasında Tesla ve SpaceX’in CEO’su yoktu.

Davetliler arasında ’nın kurucusu Mark Zuckerberg, CEO’su Tim Cook, ’un kurucusu Bill Gates ve OpenAI CEO’su Sam Altman da yer aldı.

Trump, davet sırasında yine dünyaya mesajını verdi ve "En zeki insanlara ve en iyi teknolojiye sahip olduğumuzu kabul ediyorlar. Kopyalayabilirler, ancak bizim gibi yapamazlar." dedi.

ZUCKERBERG'E 'İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ' SORUSU

Trump, bir muhabirin "ifade özgürlüğü" ile ilgili sorusu üzerine Facebook'un kurucusu ve Meta’nın CEO'su Mark Zuckerberg'e döndü ve "Bu siyasi kariyerinizin başlangıcı" dedi. Zuckerberg ise gülerek "Hayır değil." karşılığını verdi.

GOOGLE'IN CEO'SU DA ORADAYDI

Yemeğin davetli listesinde ayrıca Google CEO’su Sundar Pichai, Oracle CEO’su Safra Catz, Blue Origin CEO’su David Limp, Micron Technology CEO’su Sanjay Mehrotra OpenAI Başkanı Greg Brockman, Microsoft CEO’su Satya Nadella, Sacramento Kings sahibi Vivek Ranadive, Palantir Teknoloji Sorumlusu Shyam Sankar, Meta’nın baş sorumlusu Alexandr Wang ve AMD CEO’su Lisa Su da yer aldı.

ÇİN'İN ÖNÜNDEYİZ

Trump, yemekte yaptığı konuşmada, özellikle yapay zeka alanındaki yatırımlardan övgüyle bahsetti ve ABD'nin bu alanda Çin'in önünde olduğunu belirtti.

Davette söz alan şirket yöneticileri de Trump'a destekleri ve teknoloji yatırımlarına katkıları nedeniyle teşekkür ederken, yapay zeka alanındaki yeni yatırımlarından da bahsetti.

