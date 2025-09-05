Trump ve Elon Musk arasındaki soğuk savaş bitmedi: Beyaz Saray'a davet edilmedi

Dünyanın en zengini Elon Musk ile ABD lideri Donald Trump arasındaki soğuk savaşın bitmediği ortaya çıktı. Trump, Beyaz Saray'da teknoloji sektörünün önde gelen yöneticilerini ağırladı. Tüm gözler Elon Musk'ı aradı, teknoloji liderleri arasında Tesla ve SpaceX’in CEO’su yoktu.

Davetliler arasında Meta’nın kurucusu Mark Zuckerberg, Apple CEO’su Tim Cook, Microsoft’un kurucusu Bill Gates ve OpenAI CEO’su Sam Altman da yer aldı.

Trump, davet sırasında yine dünyaya mesajını verdi ve "En zeki insanlara ve en iyi teknolojiye sahip olduğumuzu kabul ediyorlar. Kopyalayabilirler, ancak bizim gibi yapamazlar." dedi.

ZUCKERBERG'E 'İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ' SORUSU

Trump, bir muhabirin "ifade özgürlüğü" ile ilgili sorusu üzerine Facebook'un kurucusu ve Meta’nın CEO'su Mark Zuckerberg'e döndü ve "Bu siyasi kariyerinizin başlangıcı" dedi. Zuckerberg ise gülerek "Hayır değil." karşılığını verdi.

GOOGLE'IN CEO'SU DA ORADAYDI

Yemeğin davetli listesinde ayrıca Google CEO’su Sundar Pichai, Oracle CEO’su Safra Catz, Blue Origin CEO’su David Limp, Micron Technology CEO’su Sanjay Mehrotra OpenAI Başkanı Greg Brockman, Microsoft CEO’su Satya Nadella, Sacramento Kings sahibi Vivek Ranadive, Palantir Teknoloji Sorumlusu Shyam Sankar, Meta’nın baş yapay zeka sorumlusu Alexandr Wang ve AMD CEO’su Lisa Su da yer aldı.

ÇİN'İN ÖNÜNDEYİZ

Trump, yemekte yaptığı konuşmada, özellikle yapay zeka alanındaki yatırımlardan övgüyle bahsetti ve ABD'nin bu alanda Çin'in önünde olduğunu belirtti.

Davette söz alan şirket yöneticileri de Trump'a destekleri ve teknoloji yatırımlarına katkıları nedeniyle teşekkür ederken, yapay zeka alanındaki yeni yatırımlarından da bahsetti.