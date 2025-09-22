Rusya saldırdı, Ukrayna bir ilki gerçekleştirdi! Çatışmalar tüm şiddetiyle devam ediyor

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş şiddetli çatışmalarla devam ediyor. Sabah saatlerinde, Rus güçleri, Ukrayna'yı hedef aldı. Zaporijya'ya düzenlenen saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Zaporijya Bölge Valisi Ivan Fedorov yaptığı açıklamada, "Zaporijya'da Pazartesi sabahı patlamalar ve yangınlarla başladı" ifadelerini kullandı. Fedorov, yaklaşık 700 bin nüfusa sahip kente yapılan saldırıda Rus güçlerinin en az 10 hava bombası kullandığını söyledi. Ukraynalı vali, Rus saldırısında 15 apartman ile 10 müstakil ev ve bazı binaların hasar gördüğünü belirtti.

RUSYA 132 İHA GÖNDERDİ

Ukrayna Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Rusya tarafından gece boyunca fırlatılan 132 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü ve dokuz İHA'nın yedi farklı noktaya isabet ettiği bildirildi.

SUMY'E DE SALDIRDILAR

Sumy Bölge Valisi Oleh Hryhorov ise Sumy bölgesinde İHA saldırılarının sivil altyapı ile özel konutlara zarar verdiğini ve 2 kişinin yaralandığını aktardı.

Kiev bölgesine düzenlenen saldırıda da 1 kişi yaralandı, apartmanlar ve konutlar zarar gördü.

UKRAYNA, RUS UÇAKLARINI DÜŞÜRDÜ

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğünce (GUR), Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da Rus ordusuna ait iki "Be-12 Çayka" tipi amfibi uçağın ve bir "Mi-8" tipi helikopterin imha edildiği bildirildi.

Saldırının GUR'a bağlı "Prımarı" adlı özel birlik tarafından gerçekleştirildiği, iki uçağın imha edildiği kaydedilen açıklamada, "Bu, tarihte bir Be-12'nin ilk imhasıdır." ifadesine yer verildi.

"Be-12 Çayka" tipi amfibi uçakların denizaltıların tespiti ve onlara karşı mücadele için pahalı ekipmanlarla donatıldıklarına işaret edilen açıklamada, GUR tarafından aynı bölgede bir "Mi-8" helikopterinin de imha edildiği bildirildi.