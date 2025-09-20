Menü Kapat
 Berkay Alptekin

Rusya gece boyunca Ukrayna'yı vurdu! Ölü ve yaralılar var

Rusya, Ukrayna'ya gece boyunca füze ve insansız hava araçları ile yoğun saldırılar gerçekleştirdi. Saldırılarda 3 kişi hayatını kaybederken, birçok kişi yaralandı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, saldırıların hedefinde sivillerin olduğunu ifade etti.

20.09.2025
20.09.2025
Devlet Başkanı Volodimir , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkenin gece boyunca ’nın yoğun saldırılarına maruz kaldığını duyurdu.

Rusya'nın 40 adet kanatlı ve balistik füze ile yaklaşık 580 adet farklı tipte ile saldırdığı bölgeler arasında Dnipro ve çevresi, Mykolaiv, Chernihiv, Zaporizhzhia, Poltava, Kyiv, Odesa, Sumy ve Kharkiv yer alıyor. Saldırılarda 3 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi yaralandı.

"RUSYA'YA UYGULANAN HER KISITLAMA, KURTARILAN HAYATLAR DEMEKTİR"

Zelenskiy, açıklamasında ''Bu tür saldırılar askeri bir gereklilik değil, Rusya'nın sivilleri sindirmek ve altyapımızı tahrip etmek için bilinçli olarak uyguladığı bir stratejidir. Bu nedenle, güçlü bir uluslararası tepki verilmesi gerekiyor. Ukrayna, kendisini ve Avrupa'yı savunabileceğini kanıtladı, ancak güvenilir bir kalkan için birlikte hareket etmeliyiz: hava savunmasını güçlendirmeli, silah tedarikini artırmalı, Rus askeri makineleri ve onu finanse eden alanlara yönelik yaptırımları genişletmeliyiz. Rusya'ya uygulanan her kısıtlama, kurtarılan hayatlar demektir. Bize yardım eden ve destekleyen herkese teşekkür ederim.'' ifadelerine yer verdi.

