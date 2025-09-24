ABD lideri Trump BM'de sabote mi edildi? Aksilikleri Gizli Servis araştırıyor

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Zirvesi, ABD'nin New York şehrinde başladı. ABD lideri Donald Trump, konuşmasını yapmak için geldiği BM binasında birkaç talihsizlikle karşı karşıya kaldı. BM binasına eşi Melania Trump ile beraber geldi. Melania Trump ve arkasından Donald Trump'ın yürüyen merdivenlere binmesiyle ise aksilikler başladı, merdiven bozuldu ve durdu.

Trump ve eşi Melania'nın yaşadığı bu aksiliğe dair BM, Trump'ın heyetindeki bir kameramanın yürüyen merdivenin emniyet kapatmasını tetiklemiş olabileceğini belirtti.

''BAŞI BÜYÜK BELADA''

Merdiven arızasının ardından konuşma yapmak için kürsüye çıkan Donald Trump'ın prompter'ı bozuldu. Trump bu konuda, ''Şunu söyleyebilirim ki bu prompterı kim kullanıyorsa başı büyük belada" ifadelerini kullandı.

Trump, konuşmasında ise BM'yi yerden yere vurdu ve yetersiz gördüğünü, kendisinin tek başına 7 savaşı bitirdiğini ifade etti. BM'yi "boş sözlerden" öte bir şey sunmamakla suçladı.

Trump, tepkisini, "Birleşmiş Milletler'den aldığım tek şey, yukarı çıkarken tam ortada duran bir yürüyen merdivendi. First Lady iyi durumda olmasaydı, düşerdi. Birleşmiş Milletler'den aldığım iki şey şunlar: kötü bir yürüyen merdiven ve kötü bir teleprompter." diyerek gösterdi.

GİZLİ SERVİS SEBEPLERİ ARAŞTIRIYOR

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt daha sonra X'te yayımladığı açıklamada, "Eğer BM'de biri, Başkan ve First Lady'nin yürüyen merdivene bastığı sırada yürüyen merdiveni kasten durdurduysa, derhal görevden alınmalı ve soruşturulmalıdır." ifadelerini kullandı.

Basın Sözcüsü Leavitt, daha sonra Fox News'e yaptığı açıklamada, Gizli Servis'in konuyu araştırdığını söyledi. Leavitt, Fox News'un "Jesse Watters Primetime" programında, "Tüm bunları bir araya getirdiğinizde, bana bir tesadüf gibi görünmüyor," dedi ve şunları ekledi:

''Ve eğer bunların, ABD başkanını ve First Lady'yi gerçekten tuzağa düşürmeye çalışan BM çalışanları olduğunu tespit edersek, o zaman bu kişilerden hesap sorulması gerekir."

BM'DEN AÇIKLAMA

BM Genel Sekreteri António Guterres'in sözcüsü Stéphane Dujarric yaptığı açıklamada, bir kameramanın sistemi etkilemiş olduğunu belirterek, "Emniyet mekanizması, insanların veya nesnelerin yanlışlıkla dişlilere takılıp sıkışmasını veya çekilmesini önlemek için tasarlanmıştır. Kameraman, yukarıda açıklanan emniyet fonksiyonunu istemeden tetiklemiş olabilir." dedi.