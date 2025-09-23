Trump: NATO ülkeleri, ihlal yapan Rus savaş uçaklarını düşürmeli

BM Genel Kurulu marjında ABD Başkanı Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ikili bir görüşme yaptı.

Trump, Zelenskiy ile yaptığı görüşmede, ABD'nin Ukrayna'ya olan desteğini yinelerken Avrupa ülkelerinin Rusya'dan petrol ve doğal gaz almaması gerektiğini savundu.

BM binasında yapılan basına açık görüşmede Trump, ABD'nin Ukrayna'ya olan desteğine vurgu yaparak, "Ukrayna'nın verdiği mücadeleye büyük saygı duyuyoruz." dedi.

ABD Başkanı, "NATO ülkeleri, hava sahalarına giren Rus uçaklarını düşürmeli mi?" şeklindeki bir soruya, "Evet, öyle düşünüyorum." diye yanıt verdi.

AVRUPA'YA "RUSYA'DAN PETROL-DOĞAL GAZ ALMAYIN" ÇAĞRISI

Avrupa ülkelerinin Rusya'dan petrol ve doğal gaz almaya son vermesi çağrısında bulunan Trump, Macaristan Cumhurbaşkanı Viktor Orban ile görüşeceğini ve bu görüşmeden sonra Orban'ın da Moskova'dan doğal gaz almayı durduracağına inandığını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ne zaman görüşüp savaşın sona ermesine yönelik son durumu değerlendireceği sorulan Trump, "Bir ay içinde bu konuda sizi bilgilendiririm." dedi.

Trump ayrıca, "Şu anda en büyük ilerleme, Rus ekonomisinin çok kötü durumda olması." değerlendirmesini yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise, Trump'a kişisel olarak teşekkür ederken, ABD ile Avrupa'nın Moskova'ya daha güçlü yaptırımlar uygulamasını ve Avrupa'nın Rusya'dan petrol ve doğal gaz almayı durdurmasını talep ettiklerini belirtti.