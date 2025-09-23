Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
26°
Dünya
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Trump'tan BM'ye eleştiri: 7 ayda 7 savaşı bitirdim, onlar boş mektuplar yazdı

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşarak "7 ayda 7 savaş bitirdim, tek yaptıkları boş mektuplar yazmak. Boş sözlerle savaşları çözemezsiniz." sözleriyle BM'yi eleştirdi. Konuşmasının başında prompter krizi de yaşayan Trump, Bıden dönemini de yerden yere vurdu. Trump ayrıca Filistin'i tanıma kararlarını "Hamas'a ödül" olarak yorumladı.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.09.2025
17:12
|
GÜNCELLEME:
23.09.2025
18:32

'in 80. oturumunda BM Genel Sekreteri Guterres'in açılış konuşmasının ardından Başkanı , kürsüye çıktı. Trump, konuşmasının başında prompterın bozuk olduğunu belirterek "Şunu söyleyebilirim ki bu prompter'ı kim kullanıyorsa başı büyük belada" ifadelerini kullandı.

Trump, konuşmasına ülkesinde ekonominin çok iyi olduğunu söyleyerek başladı. Ardından konusuna değinen Trump, kaçak göçmenlere açtığı savaşa da değindi, bu sorunun da geride kaldığını söyledi ve "Diğer ülkeler de göçmenliğe karşı harekete geçmeli" dedi.

Trump'tan BM'ye eleştiri: 7 ayda 7 savaşı bitirdim, onlar boş mektuplar yazdı

İlk başkanlığı sırasında dünyada barış ortamını sağladığını ancak artık bunun çöktüğünü söyleyen Trump, bugün dünyanın “en büyük krizlerle” karşı karşıya olduğunu belirtti.

Önceki ABD Başkanı Joe Biden dönemini de eleştiren Trump "4 yıl radikalizm" ifadesini kullanarak Biden döneminde ABD’nin dünyada alay konusu olduğunu savundu.

İşte Trump'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

''BEN 7 SAVAŞI BİTİRDİM''

"Ben 7 savaşı bitirdim. Hiçbir başkan ve ülke daha önce buna benzer bir şey yapmamıştı. Ben 7 ayda yaptım. Birleşmiş Milletler yerine bunları benim yapmam çok kötü. Birleşmiş Milletler sadece ortalığı geriyor ve bozuk bir prompter veriyor.

Madem öyle BM'nin amacı nedir? Oysa muazzam bir potansiyele sahip. Bu potansiyeli gerçekleştirmeye yaklaşamıyor bile. Tek yaptıkları boş mektuplar yazmak. Boş sözlerle savaşları çözemezsiniz, savaşları çözen tek şey aksiyondur."

HİNDİSTAN VE ÇİN'E SUÇLAMA

Trump, Hindistan ve Çin’i Rus petrolü alarak Ukrayna’daki savaşı finanse etmekle suçladı. ’dan petrol ve gaz almaya devam eden Avrupa Birliği’ni eleştirerek, "Derhal Rusya’dan tüm enerji alımını durdurmaları gerekiyor" diyerek Rusya'ya da bir uyarıda bulundu.

"RUSYA'YA YÜKSEK GÜMRÜK VERGİLERİ UYGULAMAYA HAZIRIZ"

Trump konuşmasında "Rusya savaşı sona erdirmek için bir anlaşma yapmaya hazır değilse, kan dökülmesini durdurmak için yüksek gümrük vergileri uygulamaya tamamen hazırız. Ancak Avrupa da bize bu konuda destek vermeli." ifadelerini kullandı.

"FİLİSTİN'İ TANIMAK 7 EKİM GİBİ VAHŞETLERİ ÖDÜLLENDİRİR"

Trump, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gazze ateşkesi için çaba gösterdim, ancak Hamas barış tekliflerini reddediyor.

Şimdi bir Filistin devletini tanımak, 7 Ekim gibi vahşetleri ödüllendirir. Barış isteyenler birleşmeli: rehineleri hemen serbest bırakın.

"DAHA GÜVENLİ BİR DÜNYA İÇİN HER ULUSA AMERİKAN LİDERLİĞİ TEKLİF EDİYORUM"

Yıllar önce, BM kompleksi yeniden inşa etmek için 500 milyon dolar teklif ettim, mermer zeminler, maun duvarlar, her şeyin en iyisi.

Başka bir plan seçtiler, maliyeti 2–4 milyar dolar, çok daha kötü, büyük aşım maliyetleri, mermer zemin yok. Ben haklıydım.

BM daha büyük ölçekte başarısız olmaya devam ediyor. Daha güvenli, daha müreffeh bir dünya için hazır olan her ulusa Amerikan liderliği teklif ediyorum.

Oraya varmak için başarısız yaklaşımları reddetmeli ve şimdiye kadar yapılmış en yıkıcı silahlar da dahil en büyük tehditlerle yüzleşmeliyiz."

GÖÇMENLER ÜZERİNDEN LONDRA BELEDİYE BAŞKANI'NA YÜKLENDİ

Avrupa’nın kontrolsüz bir göç dalgasıyla karşı karşıya olduğunu belirten Trump "Yasa dışı göçmenler Avrupa’ya akın ediyor ve kimse onları durdurmuyor." dedi.

Londra’nın çok değiştiğini iddia eden Trump, kentin "Korkunç bir belediye başkanı yüzünden yakında şeriat kanunlarını benimseyeceğini" öne sürerek "Göçmenlerin geldiği ülkelerde göç sorununa çözüm bulmalıyız, sığınma ülkelerinde değil. Ülkeleriniz cehenneme gidiyor." dedi.

VENEZUELA'YA UYUŞTURUCU SUÇLAMASI

Trump ABD'ye uyuşturucu kaçıranlara seslenerek "Sizi yok edeceğiz" dedi ve Venezuela'yı suçlamalarda bulundu.

"İKLİM KRİZİ EN BÜYÜK DOLANDIRICILIK"

hakkında da konuşan Trump "En büyük dolandırıcılıktır." cümlesini kullandı. Trump konuşmasını "Tanrı dünya uluslarını korusun." sözleriyle tamamladı.

