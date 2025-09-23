Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

BM Genel Kurulu başladı: Antonio Guterres'ten barış çağrısı

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (BMGK), BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in konuşmasıyla başladı. Guterres, "İnsafsız bir insan acıları çağına girdik.'' diyerek barış vurgusuyla açılışı yaptı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
BM Genel Kurulu başladı: Antonio Guterres'ten barış çağrısı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.09.2025
saat ikonu 16:21
|
GÜNCELLEME:
23.09.2025
saat ikonu 16:56

Genel Kurulu, 23-29 Eylül tarihlerinde New York’ta ''Birlikte daha iyi: , kalkınma ve için 80 yıl ve daha fazlası'' temasıyla toplandı.

Genel Kurul’da açılış konuşmasını Genel Sekreter , yaptı. Guterres, ''Filistinliler için devlet kurmak bir ödül değil, bir haktır'' ifadelerini kullandı. Uluslararası toplumun barış, kalkınma ve insan hakları konularında daha güçlü iş birliği yapması gerektiğini vurgulayan Guterres ''Barış için bir aradayız'' diyerek mesajını verdi.

BM Genel Kurulu başladı: Antonio Guterres'ten barış çağrısı

BM Genel Sekreteri, "Gazze'deki dehşet, üçüncü korkunç yılına yaklaşıyor. Bunlar, temel insanlığa meydan okuyan kararların bir sonucu" ifadelerini kullandı.

Çok önemli kararlar alınması çağrısında bulunan Guterres'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Savaşın ne kadar barbar bir noktaya ilerlediğini görüyoruz. Buna izin vermememiz gerekiyor. Duruşumuz net olmalıdır. Uluslararası hukuka saygı duyacağız. Ortak bir duruş geliştirmeliyiz.

Savaşa, şiddete karşı olmak ortak duruş olmalı. İnsafsız bir insan acıları çağına girdik. BM ilkeleri kuşatma altında. Barışın temelleri, cezasızlık ve eşitsizliğin ağırlığı altında çöküyor.

Bizi biz yapan prensiplerin arkasında olmalıyız. 'de olanlara bakın. İdeallerimizi hayata geçirmeli ve tavizsiz bir şekilde uygulamalıyız.

Ukrayna'ya bakalım. ABD ve müttefikleri barış için daha çok çabalamak zorunda.

BM Genel Kurulu başladı: Antonio Guterres'ten barış çağrısı

''GAZZE'DE YAPILAN SİSTEMATİK YOK OLUŞ''

Hiçbir şey 7 Ekim'deki Hamas terörünü meşrulaştıramaz. Ama İsrail'in Filistinlilere yaşattıklarını da meşrulaştırılamaz.

Hemen rehineler serbest bırakılmalı. İsrail de hemen sivillere olan saldırılarını bitirmeli. Artık bu katliama, insanların bu şekilde öldürülmesine son verilmeli.

Gazze'deki dehşet, üçüncü korkunç yılına yaklaşıyor. Bunlar, temel insanlığa meydan okuyan kararların bir sonucu. Gazze'deki gibi bir şiddet görmedim. Orada sistematik bir şekilde yapılan bir yok ediş var.

Herkese, dünyanın her yerindekilere fırsat eşitliği tanımamız gerekiyor. İnsan hakları, siyasi, ekonomi; insan ayırt etmeden herkes için eşit olmalı."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
BM Genel Kurulu’nda ICYF’den Gazze için tarihi çağrı! ''İsrail’e karşı acil silahlı müdahale edilmeli''
ABD lideri Trump, Gazze planını Müslüman liderlerle paylaşacak
ETİKETLER
#gazze
#filistin
#barış
#antonio guterres
#birleşmiş milletler
#bm genel kurulu
#İnsan Hakları
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.