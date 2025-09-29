İkiz beklerken iki başlı yılan doğdu! 100 binde bir gerçekleşen olay

ABD'de 100 binde bir görülen bir olay meydana geldi. Utah eyaletinde 2021 yılından bu yana yılan bakımı ve üretimi yapan Ann-Kristin Swahn'ın Batı Ovaları Çukur Burunlu yılanların biri iki başlı olarak yumurtadan çıktı. İkiz olmasını beklediği yılanların çift başlı olarak tek vücutta doğmasıyla büyük bir şaşkınlığa uğrayan Swahn bu durumun ilk kez başına geldiğini, normalde de oldukça nadir bir olay olduğunu anlattı.

İLK BAŞTA DENGEYİ BULAMADILAR

Yumurtaları kontrol ettiğinde yılanların ikiz doğacağını düşündüğünü fakat iki başlı doğmasıyla ünlü jelibon markasının 'İkiz yılan (Twin Snakes)' şekerlemesine gönderme yaparak adını 'Haribo' koyduğunu söyledi. Daily Star'daki habere göre, iki başlı yılanın doğduğu ilk zamanlarda zorlandığını, kontrolü ele almak için birbirleriyle mücadele ettiklerini anlatan Shawn, sonradan dengeyi bulduklarını söyledi.

YILANIN SAĞ BAŞI DAHA BASKIN

Zaman zaman yem konusunda kavga ettiklerini ifade eden Shawn, ilk başta sol taraftaki başın hakim olacağını fakat sağ başın özellikle yemek konusunda daha baskın geldiğini anlattı:

"Başlarda hareket etmekte zorlandılar ve çok uyumsuzlardı. Sonra birlikte hareket etmeyi öğrenip kendi başlarına yem yemeye başladılar. Önce sol başın hakim olacağını düşündüm ama asıl yemek isteyen sağ baş oldu"

''BÜYÜK BİR ŞOK YAŞADIM''

Henüz yılanın küçük olduğunu belirten Shawn, "Onu ilk gördüğümde gözlerime inanamadım, büyük bir şok yaşadım ama aynı zamanda çok heyecanlandım.'' diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

Ayrıca Swahn, yılanın şaşırtıcı derecede uysal olduğunu söyledi:

"Genellikle yavru ya da yetişkin Batı Ovaları Çukur Burunlu Yılanları hırlar ya da tehditkar davranış sergiler. Ama Haribo öyle değil; çok sakin ve kolayca elde tutulabiliyor.''