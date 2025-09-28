Menü Kapat
20°
Dünya
 Berrak Arıcan Baş

Sahile servet vurdu! Tuhaf görünümlü deniz canlısı dudak uçuklatan fiyata satılıyor

İngiltere'de sahile 'servet' vurdu. Plajda tuhaf görünümlü kabuklardan oluşan deniz hayvanını görenler hayrete düştü. Sosyal medyada fotoğrafını paylaştılar, herkes ne olduğunun peşine düştü.

Berrak Arıcan Baş
28.09.2025
28.09.2025
'de Sussex'te bulunan plaja tuhaf görünümlü bir deniz hayvanı vurdu. yürüyüşü yaptıkları sırada tuhaf canlıyı fark edenler fotoğraflarını çektiler. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflara yorum yağdı.

Sahile servet vurdu! Tuhaf görünümlü deniz canlısı dudak uçuklatan fiyata satılıyor

Sahilde nadir görülen deniz hayvanının kaz midyeleri olduğu anlaşıldı. Bir kişi, ''Kaz midyesi, evet, hatırlıyorum, uzun zaman önce Kuzey İspanya'da yemiştim, pahalı bir yiyecek.'' yorumunu yaptı.

Sahile servet vurdu! Tuhaf görünümlü deniz canlısı dudak uçuklatan fiyata satılıyor

Uzman isim kaz ya da kaz boynu deniz kabuklularının kayalar, tekne gövdeleri, halatlar veya denizde yüzen döküntüler gibi sert yüzeylere tutunan deniz hayvanları olduğunu açıkladı.

Sahile servet vurdu! Tuhaf görünümlü deniz canlısı dudak uçuklatan fiyata satılıyor

The Sun'ın haberine göre, bu türler "siyah boyuna benzeyen uzun etli sapları" ve tebeşir beyazı kabuklarıyla tanınıyor. Bu canlılar, özellikle fırtına gibi güçlü hava olaylarından sonra, sıklıkla İngiltere'nin batı ve güneybatı kıyılarına vuruyor.

DÜNYANIN EN PAHALI DENİZ ÜRÜNLERİNDEN

Portekiz ve İspanya da dahil olmak üzere dünyanın birçok yerinde lezzetli bir ürün olarak satılıyor. Kilosu ise 80-90 sterlin yani yaklaşık 4.500 ila 5000 TL arasında satışa sunuluyor. Dünyanın en pahalı deniz ürünlerinden biri.

Sahile servet vurdu! Tuhaf görünümlü deniz canlısı dudak uçuklatan fiyata satılıyor

Sussex Yaban Hayatı Vakfı'nın bir sözcüsü, "Genellikle hayatta kalmaları pek olası değil. Bu, sahile ne kadar uzun süre vurduklarına bağlı. Ne kadar uzun süre vurdularsa, kuruyup ölmeleri de o kadar uzun sürer. Bu kadar büyük bir yüzen parçayı tekrar denize çıkarmaya çalışmak mantıklı olmaz; sağlık ve güvenlik açısından çok tehlikeli.'' açıklamasında bulundu.

Sahile servet vurdu! Tuhaf görünümlü deniz canlısı dudak uçuklatan fiyata satılıyor
