Dünya
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Deniz canavarı 'pembe hain' korkunç bir şekilde öldürüyor! İstila başladı

'Pembe Hain' olarak bilinen Drymonema Larsoni denizanası ABD'nin Teksas kıyılarında görüldü. Uzmanlar metrelerce uzunluktaki denizanasının korkutucu deniz varlıklarından biri olduğunu söylüyor.

Deniz canavarı 'pembe hain' korkunç bir şekilde öldürüyor! İstila başladı
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
28.09.2025
saat ikonu 10:01
|
GÜNCELLEME:
28.09.2025
saat ikonu 10:06

Dokunaçları 21 metreye kadar uzayabilen nadir bir türü, bu hafta ABD'nin açıklarında görüldü. Kendine özgü renkleri sebebiyle 'Pembe Hain' olarak bilinen deniz canavarı, 23 kilograma kadar ulaşabiliyor ve tamamen açıldığında metrelerce uzunluğa sahip oluyor. 2011 yılında varlığı doğrulanan bu tür yakın zamanda Teksas sahillerine vurdu.

Deniz canavarı 'pembe hain' korkunç bir şekilde öldürüyor! İstila başladı

AVLARINI ÖLDÜRME ŞEKİLLERİ KORKUNÇ

Uzmanların 'Avlarını korkunç bir şekilde öldürüyor' dediği denizanası hakkında Harte Araştırma Enstitüsü'nde toplum katılımı direktörü olan Jace Tunnel, DailyStar'a yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:

''2011 yılı, onları görmeye başladığımız ilk zamanlardı. Şimdilerde bölgede bulunan en yaygın denizanası türlerinden biri olan ay denizanasını avlamak için Teksas Körfez Kıyısı'na doğru hareket ediyorlar. En korkutucu olan ise avlarını öldürme şekilleri. Ay denizanaları akıntıyla sürüklenip planktonlarla beslenirken, çok daha büyük olan Pembe yırtıcılar, onları parçalamak için sindirim sıvıları salgılayan uzun "ağız kolları" ile yakalar, dokunaçlarından salgıladıkları sindirim sıvılarıyla avlarını öldürürler.''

Deniz canavarı 'pembe hain' korkunç bir şekilde öldürüyor! İstila başladı

Avları için oldukça korkunç olan bu deniz canavarı yüzücüler ise bu kadar da korkutucu değil. İnsanları sokmaları durumunda bu acı 10 üzerinden 2 olabilir. İnsan tüketimine uygun değildirler ve genellikle kıyıya vardıklarında ve kuruduklarında kuşlar tarafından yenirler.

Deniz canavarı 'pembe hain' korkunç bir şekilde öldürüyor! İstila başladı
