Deniz canavarı 'pembe hain' korkunç bir şekilde öldürüyor! İstila başladı

Dokunaçları 21 metreye kadar uzayabilen nadir bir denizanası türü, bu hafta ABD'nin Teksas açıklarında görüldü. Kendine özgü renkleri sebebiyle 'Pembe Hain' olarak bilinen deniz canavarı, 23 kilograma kadar ulaşabiliyor ve tamamen açıldığında metrelerce uzunluğa sahip oluyor. 2011 yılında varlığı doğrulanan bu tür yakın zamanda Teksas sahillerine vurdu.

AVLARINI ÖLDÜRME ŞEKİLLERİ KORKUNÇ

Uzmanların 'Avlarını korkunç bir şekilde öldürüyor' dediği denizanası hakkında Harte Araştırma Enstitüsü'nde toplum katılımı direktörü olan Jace Tunnel, DailyStar'a yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:

''2011 yılı, onları görmeye başladığımız ilk zamanlardı. Şimdilerde bölgede bulunan en yaygın denizanası türlerinden biri olan ay denizanasını avlamak için Teksas Körfez Kıyısı'na doğru hareket ediyorlar. En korkutucu olan ise avlarını öldürme şekilleri. Ay denizanaları akıntıyla sürüklenip planktonlarla beslenirken, çok daha büyük olan Pembe yırtıcılar, onları parçalamak için sindirim sıvıları salgılayan uzun "ağız kolları" ile yakalar, dokunaçlarından salgıladıkları sindirim sıvılarıyla avlarını öldürürler.''

Avları için oldukça korkunç olan bu deniz canavarı yüzücüler ise bu kadar da korkutucu değil. İnsanları sokmaları durumunda bu acı 10 üzerinden 2 olabilir. İnsan tüketimine uygun değildirler ve genellikle kıyıya vardıklarında ve kuruduklarında kuşlar tarafından yenirler.