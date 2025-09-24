Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Yeni bir megaraptor türü keşfedildi: Dinozor'un son yemeği çok şey anlatıyor!

Arjantin'de megaraptor grubuna ait yeni dinozor türü keşfedildi. Uzun kafatasları ve güçlü pençeleriyle bilinen bu türün çenesine sıkışmış bir kemik de alışkanlıkları hakkında oldukça önemli bilgiler veriyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yeni bir megaraptor türü keşfedildi: Dinozor'un son yemeği çok şey anlatıyor!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.09.2025
saat ikonu 15:30
|
GÜNCELLEME:
24.09.2025
saat ikonu 15:34

'in Patagonya bölgesinde bulunan Kretase döneminden kalma kaya oluşumlarında yeni bir türüne ait kafatası, kol, bacak ve kuyruk kemikleri bulundu.

Kemiklerin yaklaşık 66 ila 70 milyon yıl öncesine ait olduğunu belirleyen araştırmacılar, filogenetik analiz sonuçları doğrultusunda, dönemin diğer megaraptor türlerinden farklı özelliklere sahip olduğu belirlenen dinozora "Joaquinraptor casali" adını verdi.

Yeni bir megaraptor türü keşfedildi: Dinozor'un son yemeği çok şey anlatıyor!

Bilim insanları, dinozorun yaklaşık 7 metre uzunluğunda ve öldüğünde en az 19 yaşında olduğunu tespit ederken, ölüm nedeninin henüz bilinmediğini aktardı.

DİNOZORUN SON YEMEĞİ

Dinozorun çene kemikleri arasında, aynı dönemde yaşamış bir timsaha ait ön bacak kemiği bulan araştırmacılar, bunun dinozorun ölmeden önceki son öğünü olabileceğini belirtti.

Yeni bir megaraptor türü keşfedildi: Dinozor'un son yemeği çok şey anlatıyor!

Bilim insanları, bu bulgunun, türün beslenme alışkanlıklarına ve dönemin ekosistemindeki rolüne dair önemli ipuçları sunduğunu vurguladı.

Uzun kafatasları, güçlü çeneleri ve iri pençeleriyle bilinen megaraptorlar, Kretase döneminin sonunda Güney Amerika, Avustralya ve Asya'nın bazı bölgelerinde yaşamış yırtıcı dinozor grubudur.

Araştırmanın detayları "Nature Communications" dergisinde yayımlandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Şehrin göbeğinde devasa çukur! Kimse ne olduğunu anlamadı, işte o korkunç anlar
Uçağın iniş takımlarında saklandı, ülke değiştirdi! Çocuğun tehlike dolu yolculuğu
ETİKETLER
#arjantin
#fosil
#dinozor
#Kretase_dönemi
#Joaquinraptor Casali
#Megaraptor
#Patagonya
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.