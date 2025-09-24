Şehrin göbeğinde devasa çukur! Kimse ne olduğunu anlamadı, işte o korkunç anlar

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir hastane önündeki yol aniden çöktü. Sabah saatlerinde meydana gelen olayda herhangi bir yaralanma bildirilmedi. Şehrin ortasında açılan devasa çukurun 30 metre genişliğinde ve 30 metre uzunluğunda olduğu düşünülüyor.

Bangkokpost'un haberine göre, güvenlik nedeniyle Vajira ve Sanghi kavşakları arasındaki trafik kapatıldı. Hastanede ayakta tedavi hizmeti durduruldu, yakındaki binalarda yaşayan 3 bin 500 kişi tahliye edildi.

Çökme sırasında iki elektrik direği ve bir polis aracı çukura düştü.

VALİ OLAY YERİNDE

Yetkililer çökmenin nedenini henüz doğrulamazken, Bangkok Valisi Chadchart Sittipunt ve bir grup yetkili olay yerinde incelemelerde bulundu. Chadchart daha sonra, Vajira Hastanesi tren istasyonunun üzerinde, özellikle tünel ile istasyon arasındaki kavşakta çukur oluştuğunu söyledi. Toprağın tünele aktığını, çevredeki yapıların çökmesine ve büyük bir su borusunun patlamasına neden olduğunu belirtti.