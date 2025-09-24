Menü Kapat
TGRT Haber
24°
Dünya
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Şehrin göbeğinde devasa çukur! Kimse ne olduğunu anlamadı, işte o korkunç anlar

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta Samsen Yolu'nun büyük bir kısmı çöktü. Şehrin göbeğinde 50 metre derinliğinde devasa bir çukur açıldı.

Tayland'ın başkenti 'ta bir önündeki aniden çöktü. Sabah saatlerinde meydana gelen olayda herhangi bir yaralanma bildirilmedi. Şehrin ortasında açılan devasa çukurun 30 metre genişliğinde ve 30 metre uzunluğunda olduğu düşünülüyor.

Şehrin göbeğinde devasa çukur! Kimse ne olduğunu anlamadı, işte o korkunç anlar

Bangkokpost'un haberine göre, güvenlik nedeniyle Vajira ve Sanghi kavşakları arasındaki trafik kapatıldı. Hastanede ayakta tedavi hizmeti durduruldu, yakındaki binalarda yaşayan 3 bin 500 kişi tahliye edildi.

Şehrin göbeğinde devasa çukur! Kimse ne olduğunu anlamadı, işte o korkunç anlar

sırasında iki elektrik direği ve bir polis aracı çukura düştü.

Şehrin göbeğinde devasa çukur! Kimse ne olduğunu anlamadı, işte o korkunç anlar

VALİ OLAY YERİNDE

Yetkililer çökmenin nedenini henüz doğrulamazken, Bangkok Valisi Chadchart Sittipunt ve bir grup yetkili olay yerinde incelemelerde bulundu. Chadchart daha sonra, Vajira Hastanesi tren istasyonunun üzerinde, özellikle ile istasyon arasındaki kavşakta çukur oluştuğunu söyledi. Toprağın tünele aktığını, çevredeki yapıların çökmesine ve büyük bir su borusunun patlamasına neden olduğunu belirtti.

