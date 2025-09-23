Yeni korku yüklendi: Çocuğun kulağından canlı yengeç çıktı!

Sosyal medya fenomeni olan Kitzia Mitre, oğlu ile beraber Meksika'da tatil yaparken oldukça ilginç bir olay yaşadı. Mitre'nin oğlu plajdayken kulağında bir şey hissettiğini söyledi. Mitre, oğlunun ağlaması üzerine harekete geçti ve onu sağlık merkezine götürdü.

KULAĞINDAN CANLI YENGEÇ ÇIKTI

Oğlunun tedavi sürecini kayda alan Mitre, hiç beklenmedik bir olayı da kayıtlara geçirmiş oldu. People'da yer alan habere göre, sağlık görevlisi, cımbızla Pedro'nun kulağından canlı bir yengeç çıkardı. O anlarda oğlunu sakinleştirmek isteyen Mitre'nin ''Her şey yolunca girecek'' dediği duyuldu.

Oğlunun kulağından canlı bir yengeç çıkmasıyla ise şaşkınlığını gizleyemeyen Mitre, ''Böyle bir şeyin başına geldiğine inanamıyorum'' dedi.

''BU VİDEODA HİÇBİR YENGECE ZARAR VERİLMEDİ''

Sağlık görevlisi, Pedro'nun kulağından çıkan yengeci yanındaki havluya koydu ve kaçmasını engelledi. Bu anları kendi sosyal medya hesabı TikTok'ta paylaşan Mitre, "Yeni bir korkunun kilidi açıldı... Pedro'nun kulağına bir yengeç girdi... Böyle bir şeyin olması pek olası değil ama oldu." notunu düştü. Yaşananlara dair bir de espirili bir yorum yapan Mitre, "Bu videonun çekiminde hiçbir yengece zarar verilmedi" dedi.