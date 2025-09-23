Menü Kapat
TGRT Haber
Benim Sayfam
26°
Dünya
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Yeni korku yüklendi: Çocuğun kulağından canlı yengeç çıktı!

Meksika'da tatil yapan sosyal medya fenomeni Kitzia Mitre, oğlunun yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı, görenlerin ağzı açık kaldı. Küçük çocuğun kulağından canlı bir yengeç çıktı.

Berrak Arıcan Baş
23.09.2025
23.09.2025
Sosyal medya fenomeni olan Kitzia Mitre, oğlu ile beraber 'da tatil yaparken oldukça ilginç bir olay yaşadı. Mitre'nin oğlu plajdayken kulağında bir şey hissettiğini söyledi. Mitre, oğlunun ağlaması üzerine harekete geçti ve onu sağlık merkezine götürdü.

Yeni korku yüklendi: Çocuğun kulağından canlı yengeç çıktı!

KULAĞINDAN CANLI YENGEÇ ÇIKTI

Oğlunun tedavi sürecini kayda alan Mitre, hiç beklenmedik bir olayı da kayıtlara geçirmiş oldu. People'da yer alan habere göre, sağlık görevlisi, cımbızla Pedro'nun kulağından canlı bir yengeç çıkardı. O anlarda oğlunu sakinleştirmek isteyen Mitre'nin ''Her şey yolunca girecek'' dediği duyuldu.

Yeni korku yüklendi: Çocuğun kulağından canlı yengeç çıktı!

Oğlunun kulağından canlı bir yengeç çıkmasıyla ise şaşkınlığını gizleyemeyen Mitre, ''Böyle bir şeyin başına geldiğine inanamıyorum'' dedi.

Yeni korku yüklendi: Çocuğun kulağından canlı yengeç çıktı!

''BU VİDEODA HİÇBİR YENGECE ZARAR VERİLMEDİ''

Sağlık görevlisi, Pedro'nun kulağından çıkan yengeci yanındaki havluya koydu ve kaçmasını engelledi. Bu anları kendi sosyal medya hesabı 'ta paylaşan Mitre, "Yeni bir korkunun kilidi açıldı... Pedro'nun kulağına bir yengeç girdi... Böyle bir şeyin olması pek olası değil ama oldu." notunu düştü. Yaşananlara dair bir de espirili bir yorum yapan Mitre, "Bu videonun çekiminde hiçbir yengece zarar verilmedi" dedi.

Yeni korku yüklendi: Çocuğun kulağından canlı yengeç çıktı!
