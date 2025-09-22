Sistem kesintisi yüzünden 3 kişi öldü! Telekomünikasyon devinden skandal

Avustralya'da telekomünikasyon skandalı nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti. Optus isimli telekomünikasyon devi çöktü. Sistemde yaşanan kesintiler, ölümlere neden oldu. 13 saat boyunca çözülemeyen kesinti sırasında acil servisler aranamadı. Bu sebeple 3 kişi hayatını kaybetti.

BBC'nin haberine göre, çoğunluğu Güney Avustralya, Batı Avustralya ve Kuzey Bölgesi'nden 600'den fazla acil çağrı geldi. Fakat çağrıların hiçbiri başarılı olmadı. Optus ise olayı kamuoyuna 40 saat sonra duyurdu.

BİRİ BEBEK 3 KİŞİ ÖLDÜ

Optus tarafından yapılan açıklamada, sorunun ağ yükseltmesi sırasında tespit edilen teknik bir arızadan kaynaklandığı belirtildi. Kesinti sırasında biri bebek olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, aramaların başarısız olması nedeniyle 4. bir kişinin daha öldüğünü düşündüklerini belirtti.

ACMA'DAN OPTUS'A SERT TEPKİ

Avustralya Medya ve İletişim Otoritesi (Acma), bunun standart uygulamaya aykırı olduğunu belirtti. Medya ve İletişim Otoritesi sözcüsü yaptığı açıklamada, düzenleyici kurumun durum ve bunun ele alınış biçiminden derin endişe duyduğunu belirtti ve “Avustralyalılar, yardıma ihtiyaç duyduklarında acil servislere ulaşabilmelidir. Bu, her telekomünikasyon sağlayıcısının kamuya karşı en temel sorumluluğudur” ifadelerini kullandı.

BU İLK DEĞİL!

Öte yandan 2023 yılında da Optus binlerce kişiye hizmet verememiş, 2 bin 145 kişi acil çağrı merkezlerine ulaşamamıştı. Şirket, 12 milyon Avustralya doları (8 milyon ABD doları) tutarında ceza ödemişti.