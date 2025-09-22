Menü Kapat
25°
'Biraz' geciken kartpostal: 72 yıl sonra sahibine bu sözlerle ulaştırıldı

ABD'de bir posta, 72 yılın ardından sahibine ulaştı. Posta görevlisi, 1953 yılında gönderilen kartpostalı ''Üzgünüz, biraz gecikti'' diyerek teslim etti. İlginç olay, duyanları bir hayli şaşırttı.

'Biraz' geciken kartpostal: 72 yıl sonra sahibine bu sözlerle ulaştırıldı
'de 1953 yılında, 16 yaşında olan Alan Ball, Ottawa’dan New York’a trenle gitmiş, oradan da Porto Riko’ya uçacaktı. Fakat uçağa binmeden önce 'in yeni inşa edilen binasından bir kartpostal gönderdi. Ailesine haber vermek için yolladığı kartpostalda ''New York'a kadar geldim'' yazıyordu.

72 YIL SONRA ULAŞTI

Ball'ın yolladığı kartpostal 72 yıl boyunca ailesine ulaşmadı ve kayıplara karıştı. New York Times'da yer alan habere göre, 17 Haziran 1953’te akşam 20.00’de New York’taki Birleşmiş Milletler binasından damgalanan kartpostal, 72 yıl sonra sahibine ulaştı.

'Biraz' geciken kartpostal: 72 yıl sonra sahibine bu sözlerle ulaştırıldı

Kartpostal, geçtiğimiz ay Illinois eyaletinin Ottawa kentindeki postaneye ulaştı. Görevliler, Ball ailesine dair araştırma yaptıklarında artık yaşamadıklarını fark ettiler. Yerel gazeteciler, soyağacı gönüllüleri devreye girdi. Ball'ın ailesine ulaşmak imkansız olsa da kendisi bulundu. Kartpotalın sahibi olan Ball, bugün 88 yaşında Sandpoint, Idaho’da yaşıyordu.

'Biraz' geciken kartpostal: 72 yıl sonra sahibine bu sözlerle ulaştırıldı

''ÜZGÜNÜZ BİRAZ GECİKTİ''

Posta görevlileri, kartpostalın bulunduğunu Ball'a haber verip ulaştırdığında büyük bir şaşkınlık yaşadı. Ball, Sandpoint’teki bir posta görevlisi, kartı kendisine “Üzgünüz, biraz gecikti” diyerek teslim ettiğini anlattı.

Ball, genç yaşta çıktığı Porto Riko yolculuğunu hala 'hayatını değiştiren bir deneyim' olarak hatırladığını dile getirdi.

