22°
Dünya
Dünyanın en yüksek köprüsünün inşaatında sona gelindi! Maliyeti dudak uçuklattı

Çin, dünyanın en yüksek köprüsünün inşaatında mutlu sona ulaşıyor. Yük testleri de tamamlanan köprünün eylül ayı sonuna kadar tamamlanarak trafiğe açılacağı belirtiliyor.

Dünyanın en yüksek köprüsünün inşaatında sona gelindi! Maliyeti dudak uçuklattı
’in Guizhou eyaletindeki Huajiang Büyük Kanyonu üzerine yapımı devam eden dünyanın en yüksek köprüsü, eylül ayı sonuna kadar tamamlanarak trafiğe açılacak.

Beipan Nehri üzerindeki dev yapı, kanyon tabanından 625 metre yükseklikte yer alıyor ve 2 bin 890 metre uzunluğa sahip olduğu biliniyor.

Geçen ay tamamlanan kritik yük testlerinde, 96 kamyonla toplam 3 bin 360 ton ağırlık 5 gün boyunca taşındı ve köprüde herhangi bir yapısal sorun tespit edilmedi.

Dünyanın en yüksek köprüsünün inşaatında sona gelindi! Maliyeti dudak uçuklattı

YOLCULUK 1 SAATTEN 90 SANİYEYE KISALACAK

Huajiang Köprüsü, Liuzhi–Anlong Otoyolu’nun bir parçası olarak inşa edildi. Projenin hizmete girmesiyle birlikte, bölgede bir saat süren yolculukların sadece 90 saniyeye ineceği belirtiliyor.

Yetkililer, köprünün açılmasıyla bölgedeki ulaşımın hızlanacağını ve turizm gelirlerinin artacağını öngörüyor.

Dünyanın en yüksek köprüsünün inşaatında sona gelindi! Maliyeti dudak uçuklattı

MALİYETİ DUDAK UÇUKLATTI

Yaklaşık 280 milyon dolara mal olan köprünün, açılışının ardından bölgenin yeni cazibe merkezi haline gelmesi bekleniyor. Proje kapsamında cam yürüyüş yolları, yamaç paraşütü alanları ve çeşitli turistik aktiviteler de planlanıyor.

