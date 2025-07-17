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 | Ömer Faruk Dogan

Dünyanın en yüksek rüzgar türbini inşa ediliyor: Eyfel Kulesi'nden daha uzun olacak

Almanya'nın Brandenburg eyaletine bağlı Schipkau kasabasında, dünyanın en yüksek rüzgar türbini inşasına başlandı ve bu türbinin yüksekliği 365 metre ile Eyfel Kulesi'nden daha uzun olacak.

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KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
17.07.2025
saat ikonu 17:40
|
GÜNCELLEME:
17.07.2025
saat ikonu 17:40

'nın Brandenburg eyaletine bağlı Schipkau kasabasında, yenilenebilir enerjiye dair dev bir adım atılıyor. Dünyanın en yüksek rüzgar türbininin inşasına başlandı. 365 metreye kadar yükselmesi planlanan türbinin, mevcut rüzgar türbinlerinden çok daha verimli enerji üretmesi bekleniyor.

Dünyanın en yüksek rüzgar türbini inşa ediliyor: Eyfel Kulesi'nden daha uzun olacak

365 METREYE KADAR YÜKSELEBİLECEK

Heise.de'nin haberine göre, Gicon şirketi tarafından geliştirilen projede, türbinin merkezi 300 metre yüksekliğe yerleştirilecek. Ancak rotor kanatlarının uçları, projeye göre 365 metreye kadar yükselebilecek. Bu, Berlin'deki ünlü TV Kulesi ile aynı yüksekliğe ulaşırken, 312 metrelik Eyfel Kulesi'nden de daha uzun bir yapı anlamına geliyor.

Şirket, bu modelin başarılı olması halinde, Almanya genelinde 1000'e kadar benzer bir yapıyı inşa etmeyi planlıyor.

Bununla birlikte, yüksek yapıların kanatlarının, alçaktaki türbinlerle rüzgar akışını paylaşmadan bağımsız çalışabilmesi sayesinde dev kuleler, ekstra arazi kullanımına ihtiyaç duymayacak. Türbinin ömrünün de 20 yıl olduğu belirtiliyor.

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