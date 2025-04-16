Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Çin dünyanın en yüksek köprüsünü inşa etti! Seyahat süresi 2 saatten 1 dakikaya indi

Çin, ülkenin güneybatısında yer alan Guizhou Eyaletindeki dünyanın en yüksek köprüsü olacak Huajiang Büyük Kanyon Köprüsü'nün ana yapısının inşasında sona geldiğini duyurdu. Köprü sadece rekor kırmakla kalmadı seyahat süresini 2 saatten 1 dakikaya düşürdü.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Çin dünyanın en yüksek köprüsünü inşa etti! Seyahat süresi 2 saatten 1 dakikaya indi
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
16.04.2025
saat ikonu 11:54
|
GÜNCELLEME:
16.04.2025
saat ikonu 11:57

Huajiang Büyük Kanyon Köprüsü şu anda Çin'in güneybatısındaki Guizhou'da inşaatın sonuna yaklaşıyor. CNN International'ın bildirdiğine göre, nehir seviyesinden yaklaşık 625 metre yükseklikte olacak olan köprü, Fransa'daki Millau Viyadüğü'nden yaklaşık 288 bin metre daha uzun olacak.

Guizhou eyaleti, Çin'in karmaşık arazilere sahip dağlık bir bölgesi olarak biliniyor. Köprü, “toprak çatlağı” olarak da adlandırılan dramatik Huajiang Büyük Kanyonu'nu geçiyor.

Çin dünyanın en yüksek köprüsünü inşa etti! Seyahat süresi 2 saatten 1 dakikaya indi

SEYAHAT SÜRESİ 2 SAATTEN 1 DAKİKAYA DÜŞÜYOR

Çin, özellikle Shenzhen şehrinin yaklaşık bin 287 metre batısında yer alan Guizhou gibi nispeten az gelişmiş dağlık bölgelerde altyapıyı iyileştirmek için ülke çapında bir çaba sarf ediyor.

Bu nedenle köprü sadece bir rekor kırma meselesi değil. Faaaliyete geçtiğinde, otomobil ve kamyonların bölgeden geçmesi her zamankinden daha kolay olacak. Devlet medyasına göre, Huajiang Büyük Kanyonu üzerindeki seyahat süresini 2 saatten sadece 1 dakikaya indirecek.

Çin dünyanın en yüksek köprüsünü inşa etti! Seyahat süresi 2 saatten 1 dakikaya indi

KİRİŞ AĞIRLIĞI 3 EYFEL KULESİNE EŞDEĞER

Köprü, toplam uzunluğu 2 bin 890 metrelik bir çelik kafes asma köprü. Guizhou yerel devlet medyası, inşaatın resmi olarak 18 Ocak 2022 tarihinde başladığını ve 30 Haziran 2025 tarihinde tamamlanmasının beklendiğini aktardı.

Bu kafes kirişlerin toplam ağırlığı yaklaşık 22 bin ton, yani üç Eyfel Kulesine eşdeğer.

Çin dünyanın en yüksek köprüsünü inşa etti! Seyahat süresi 2 saatten 1 dakikaya indi

NEREDEYSE SONA GELİNDİ

Guizhou Karayolu Grubu'nun baş mühendisi Zhang Shenglin, devlet gazetesi China Daily'ye verdiği demeçte, “Şu anda köprünün genel ilerlemesi yüzde 95‘e ulaştı ve 2025’in ikinci yarısında trafiğe açılması planlanıyor” ifadelerine yer verdi.

Zhang, “O zamana kadar, 'dünya çatlağını' aşan bu süper proje her iki yönde de dünyada bir ilk olacak. Çin'in altyapı gücünü gösteren bir başka dönüm noktası proje olacak” diye ekledi.

Şu anda dünyanın en yüksek 100 köprüsünün neredeyse yarısı Guizhou'da bulunuyor.

Çin dünyanın en yüksek köprüsünü inşa etti! Seyahat süresi 2 saatten 1 dakikaya indi

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Dünyanın en saçma binası olarak bilinen yapıda yeni karar! Gören bir daha bakıyordu
Dünyanın en yeni bağımsız devleti geliyor! Harita değişecek
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.