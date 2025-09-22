Menü Kapat
Dünya
'Dev bebekler' TikTok'ta trend oldu, uzmanlardan uyarı gecikmedi

Sosyal medya platformu TikTok'ta son zamanlarda artan 'dev bebek' paylaşımları, uzmanları harekete geçirdi. Normalden çok daha iri bebeklerini paylaşan ebeveynlere önemli uyarılar yapıldı.

'Dev bebekler' TikTok'ta trend oldu, uzmanlardan uyarı gecikmedi
22.09.2025
22.09.2025
saat ikonu 15:58

TikTok'ta son zamanlarda insanlardan normalden katbekat iri doğan ya da gelişimleri bu şekilde ilerleyen bebeklerinin fotoğraflarını yayımlamaya başladı. TikTok kullanıcılarının çok hoşuna giden bu akım, bazı paylaşımların viral olmasını sağladı. Fakat uzmanlar, bu 'dev bebekler' konusunda ebeveynleri uyarıyor.

'Dev bebekler' TikTok'ta trend oldu, uzmanlardan uyarı gecikmedi

'SEVİMLİLİK' KİSVESİ ALTINDAKİ PAYLAŞIMLAR

Uzmanlar, bu akımın aslında endişe verici bir tabloyu ortaya koyduğunu söyledi. Çocukların doğumdan itibaren aşırı kilo almasının ileride ve metabolik rahatsızlıkların habercisi olabileceği vurgulandı.

Uzmanlara göre sosyal medyada 'sevimlilik' kisvesi altında paylaşılan bu görüntüler, toplumda yanlış bir algı oluşturarak hem ebeveynleri hem de çocukları ciddi sağlık riskleriyle karşı karşıya bırakıyor.

Örneğin Oklahomalı bir anne olan Maci Mugele, 60 santimetre uzunluğunda ve 10 kilo ağırlığında olan 4 aylık oğlu Gunner'ı paylaştı. Gunner, normalde bu ölçülerinin yarısı kadar olmalıydı.

'Dev bebekler' TikTok'ta trend oldu, uzmanlardan uyarı gecikmedi

44 milyondan fazla izlenen bir diğer viral videoda, influencer Houri Hassan-Yari ise oğlunun sadece 6 aylık olduğunu söylüyor.

'Dev bebekler' TikTok'ta trend oldu, uzmanlardan uyarı gecikmedi

Uzmanlar, bu dev bebeklerin durumunun Fetal makrozomi olarak bilindiğini yani 'büyük vücut' anlamına geldiğini açıkladı. Dailymail'de yer alan habere göre, Birleşik Krallık'ta yaklaşık her on bebekten biri bu kategoriye giriyor ve bu oran her geçen yıl artıyor. Obezite oranlarının artığını belirten uzmanlar, diyabet oranlarının da arttığını vurguladı.

'Dev bebekler' TikTok'ta trend oldu, uzmanlardan uyarı gecikmedi

Prof. Siassakos, "Tedavi edilmeyen gebelik diyabeti olan kadınların iri bebek sahibi olma olasılığı çok daha yüksek" ifadelerini kullandı.

'Dev bebekler' TikTok'ta trend oldu, uzmanlardan uyarı gecikmedi

UZUN VADELİ RİSKLER TAŞIYOR!

Cambridge Üniversitesi'nde fetal ve plasenta fizyolojisi uzmanı olan Profesör Amanda Sferruzzi-Perri, gebelik diyabetinin kontrol altına alınmaması halinde hem anne hem de çocuk için ciddi uzun vadeli riskler taşıyabileceği konusunda uyarıyor:

''Gebelik diyabeti olan kadınların dolaşımlarında glikoz kullanımı genellikle zayıftır ve bu da insülin direncine yol açar. Annede daha fazla glikoz olması, bebekte daha fazla glikoz anlamına gelir ve fetal pankreasın bol miktarda insülin salgılamasını uyarır. Bu durum bebeğin henüz anne karnındayken aşırı yağ dokusu geliştirmesine ve hatta daha büyük kemiklere sahip olmasına neden olur.''

'Dev bebekler' TikTok'ta trend oldu, uzmanlardan uyarı gecikmedi
