24°
ABD'den TikTok kararı! Donald Trump imzaladı

ABD'de kapatılması gündemde olan Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'la ilgili yeni bir karar çıktı. ABD Başkanı Donald Trump, TikTok'un ABD'li bir firmaya satılmaması durumunda ülkede yasaklanmasını öngören yasayı bir kez daha erteledi.

'nin eski başkanı Joe Biden döneminde ‘ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğu’ gerekçesiyle '' yasası olarak bilinen düzenlemenin senatodan geçmesiyle TikTok'un yasaklanmasının önü açılmıştı. Ancak 20 Ocak'ta göreve seçilen ABD Başkanı , popüler platformunun kapatılmasını 3 kez ertelemişti.

ABD'den TikTok kararı! Donald Trump imzaladı

TRUMP İMZAYI ATTI

Donald Trump, TikTok’un ABD’li bir firmaya satılmaması halinde ülkede yasaklanmasını öngören yasanın uygulanmasının askıya alınmasına ilişkin süreyi 3 ay daha uzattı. Trump, söz konusu sürenin uzatılmasına dair başkanlık kararnamesine imza attı.

Böylelikle TikTok'un ABD'li bir firmaya satılmaması halinde ülkede yasaklanmasını öngören yasa bir kez daha ertelendi. Kararname ile TikTok'a 16 Aralık'a kadar süre verildi.

ABD'den TikTok kararı! Donald Trump imzaladı

Sosyal medya uygulaması, ABD'li bir firmaya satılmaması halinde ABD'de yasaklanmasını öngören yasa uyarınca 19 Ocak'ta bu ülkede kullanıma kapatılmış, aynı gün tekrar erişime açılmıştı.

Trump, görevdeki ilk gününde, bu yasanın uygulanmasının 75 günlüğüne askıya alınması talimatını içeren kararnameyi imzalamış, nisan ayında 75 gün, haziranda ise 90 gün daha ertelemeye gitmişti.

ABD'de kapatılacak mı derken Beyaz Saray hesap açtı: Amerika, geri döndük! Naber TikTok

TİKTOK'A TALİP VAR

ABD Başkanı Trump, TikTok'un ABD'li firmalarca satın alınması konusunda sürecin sonuna geldiklerini, "Tiktok konusunda bir anlaşmaya vardık. ile bir anlaşma yaptık. Cuma günü Çin Devlet Başkanı Şi (Cinping) ile görüşerek her şeyi netleştireceğim. İyi bir anlaşma yaptık ve umarım her iki ülke için de iyi olur." sözleriyle duyurmuştu.

Tiktok'u satın almak isteyen büyük şirketlerden oluşan bir grubun olduğuna işaret eden Trump, alıcıları yakında açıklayacaklarını söylemişti.

