Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Charlie Kirk'ün katil zanlısı ilk kez hakim karşısında: İdam cezası talep edildi

ABD'nin Utah eyaletinde üniversitedeki bir etkinlikte konuşma yapan Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'ü silahlı saldırı sonucu öldüren katil zanlısı Tyler Robinson ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya çevrimiçi katılan tetikçinin tavırları dikkat çekerken, savcılar idam cezası talep etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
17.09.2025
saat ikonu 06:38
|
GÜNCELLEME:
17.09.2025
saat ikonu 07:14

ABD'de Utah Valley Üniversitesi'nde düzenlenen bir etkinlikte silahlı saldırı sonucu öldürülen ABD Başkanı 'a yakın isimlerden sağcı aktivist Charlie Kirk'e yönelik davası başladı.

Charlie Kirk'ün katil zanlısı ilk kez hakim karşısında: İdam cezası talep edildi

TETİKÇİYE İDAM TALEBİ

Utah Eyalet Başsavcısı Jeff Gray, Kirk'ü öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Tyler Robinson'a yönelik resmi suçlamaları kamuoyuyla paylaştı. Gray, Kirk'ün katil zanlısı Robinson'un kasten ve bilerek adam öldürmekten "ağır cinayet" ile suçlandığını, ayrıca yaralamaya yönelik silah kullanma ve adaleti engelleme suçlarıyla yargılanacağını açıkladı.

Başsavcı Gray, Robinson hakkında idam cezası talep ettiklerini, bu kararı ciddiyetle düşünerek aldıklarını ve zanlının kefalet hakkı olmadan yargılama boyunca tutuklu kalmaya devam edeceğini belirtti.

Charlie Kirk'ün katil zanlısı ilk kez hakim karşısında: İdam cezası talep edildi

İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Tyler Robinson Utah eyaletinde ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya çevrimiçi olarak katılan Robinson’a yasal hakları ve kendisine yöneltilen suçlamalar okundu.

Charlie Kirk'ün katil zanlısı ilk kez hakim karşısında: İdam cezası talep edildi

KORUYUCU YELEK GİYDİRİLDİ

Robinson’un görüntüsü, salona kurulan ekrandan mahkemeye yansıtıldı. Kendine zarar vermesini önlemeyi amaçlayan yeşil koruyucu bir yelek giydiği görülen Robinson, Yargıç Tony Graf’ın "Adınızı söylebilir misiniz" sorusuna, "Tyler James Robinson" cevabını verdi.

Robinson’a susma hakkının bulunduğunu hatırlatan Yargıç Graf, "Bugün mahkemede söyleyeceğiniz her şey aleyhinize kullanılabilir" diyerek mahkemenin Robinson’un anayasal haklarını korumak istediğini vurguladı.

Charlie Kirk'ün katil zanlısı ilk kez hakim karşısında: İdam cezası talep edildi

KIRK'ÜN EŞİNE KORUMA

Utah County Savcısı Chad Grunander, duruşmada Charlie Kirk’ün eşi Erika Kirk adına bir koruma talebinde bulunurken, Yargıç Graf talebin kabul edildiğini söyledi.

İDAM TALEBİ KARŞISINDA TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Savcı Grunander’in davada idam cezası talep edeceklerini ifade etmesinin ardından, Yargıç Graf Robinson’a yöneltilen suçlamaları okudu. Robinson’un hakkındaki suçlamaları dinlerken sakin bir tavır takınması dikkat çekti.

AVUKAT YARDIMI SAĞLANACAK

Utah County’yi temsilen duruşmaya katılan Avukat Greg Skordas ise Robinson’un henüz bir avukatının bulunmadığını, ancak sonraki duruşmaya dek kendisine bir yasal temsilci sağlanacağını ifade etti. Yargıç Graf, Robinson’un gelirinin düşük olması nedeniyle yasal yardım kriterlerini karşıladığını belirterek bu imkandan yararlanabileceğini söyledi.

BİR SONRAKİ DURUŞMA 29 EYLÜL'DE

Mahkeme, bir sonraki duruşmanın 29 Eylül’de yapılmasına karar verdi.

Charlie Kirk'ün katil zanlısı ilk kez hakim karşısında: İdam cezası talep edildi

ÜNİVERSİTEDEKİ ETKİNLİKTE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

ABD Başkanı Donald Trump'a verdiği güçlü destekle bilinen aktivist ve sosyal medya fenomeni Charlie Kirk, 10 Eylül'de Utah Valley Üniversitesi'nde katıldığı etkinlikte silahlı saldırıya uğramış, hayatını kaybetmişti.

Cinayet zanlısı Tyler Robinson, ailesinin ihbarıyla gözaltına alınmıştı. Robinson, "ağır cinayet" suçlamasıyla tutuklanmıştı.​​​​​​​

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trump bizzat duyurdu: 'Charlie Kirk saldırganını yakaladık'
ETİKETLER
#donald trump
#suikast
#Charlie Kirk
#Tyler Robinson
#Suikast Davası
#Utah Valley Üniversitesi
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.