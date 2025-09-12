Trump bizzat duyurdu: 'Charlie Kirk saldırganını yakaladık'

ABD Başkanı Donald Trump, katıldığı bir canlı televizyon programında gerçekleştirdiği röportaj sırasında kolluk kuvvetlerinin bir kişiyi gözaltına aldığını söyledi.

Trump açıklamasında, "Onu kesinlikle gözaltına aldığımızı düşünüyorum. Bugün açıklayacaklar. Şüpheliye yakın biri onu ihbar etti, şu anda polis merkezinde tutuluyor. Yakalanmasında babası da yardımcı oldu. Umarım idam cezası alır." ifadelerine yer verdi.

NELER OLMUŞTU?

Etkinlik çadırında bir sandalyede münazara yürüten Kirki ABD'de kitlesel ölümlere yol açan tetikçilerle ilgili bir soruyu cevapladığı sırada açılan ateş sonucu boynundan vurulmuştu. Etkinlik alanında ünlü aktivistin eski Arizona Güzeli olan eşi Erika Frantzve ve üç yaşındaki oğlu ile 16 aylık kızı da vardı.

Hastaneye kaldırılan Kirk'ün tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Güvenlik birimleri 200 metre ötedeki bir çatıdan ateş açan siyahlar giymiş saldırganı yakalamak için operasyon yürütmüş, saldırı silahını ele geçirmişti. Tetikçinin genç olduğu tahmin edilmişti.