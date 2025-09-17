Menü Kapat
TGRT Haber
24°
Yaşam
Avatar
Editor
 Onur Kaya

'Dur' ihtarına uymayan sürücü polise çarpıp kaçtı

Çorum'da trafik denetimi esnasında 'dur' ihtarına uymayan aracın sürücü, kendisini durdurmak isteyen polisin ayağının üzerinden geçti. Ekipler kaçan aracın lastiklerini ateş ederek patlattı. Yaralı polis hastaneye kaldırılırken ekipler sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.09.2025
01:50
|
GÜNCELLEME:
17.09.2025
02:11

'da polis ekiplerinin durdurmaya çalıştığı panelvan araç dehşet saçtı. Sürücü, kendisini durdurmaya çalışan polis memuruna çarptı.

POLİSTEN KAÇARKEN MEMURU EZDİ

Gülabibey Mahallesi Cemil Bey Caddesi’nde meydana gelen olaya göre, cadde üzerinde denetim yapan ekipler, 66 DE 055 plakalı panelvan aracı durdurmak istedi. Ekiplerin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü, kendisini durdurmaya çalışan polis memuruna çarparak hızla uzaklaştı.

'Dur' ihtarına uymayan sürücü polise çarpıp kaçtı

MEMURUN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Aracın lastiğinin ayağının üzerinden geçmesi nedeniyle yaralanan bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı polisin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

'Dur' ihtarına uymayan sürücü polise çarpıp kaçtı

LASTİĞİ PATLAYAN ARAÇ TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU

Polis ekipleri, kaçan aracın lastiklerine ateş açtı. Lastiği patlayan araç, Bağcılar 96. Sokak’ta terk edilmiş halde bulundu. Olay yeri inceleme ekibi tarafından incelenen araç daha sonra otoparka çekildi.

POLİS KAÇAN SÜRÜCÜYÜ ARIYOR

Polisler araçtaki şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

#trafik polisi
#trafik kazası
#polis memuru
#çorum
#Yol Kaçağı
#Yaşam
