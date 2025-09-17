'Dur' ihtarına uymayan sürücü polise çarpıp kaçtı

Çorum'da polis ekiplerinin durdurmaya çalıştığı panelvan araç dehşet saçtı. Sürücü, kendisini durdurmaya çalışan polis memuruna çarptı.

POLİSTEN KAÇARKEN MEMURU EZDİ

Gülabibey Mahallesi Cemil Bey Caddesi’nde meydana gelen olaya göre, cadde üzerinde denetim yapan ekipler, 66 DE 055 plakalı panelvan aracı durdurmak istedi. Ekiplerin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü, kendisini durdurmaya çalışan polis memuruna çarparak hızla uzaklaştı.

MEMURUN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Aracın lastiğinin ayağının üzerinden geçmesi nedeniyle yaralanan bir polis memuru hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı polisin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

LASTİĞİ PATLAYAN ARAÇ TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU

Polis ekipleri, kaçan aracın lastiklerine ateş açtı. Lastiği patlayan araç, Bağcılar 96. Sokak’ta terk edilmiş halde bulundu. Olay yeri inceleme ekibi tarafından incelenen araç daha sonra otoparka çekildi.

POLİS KAÇAN SÜRÜCÜYÜ ARIYOR

Polisler araçtaki şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.