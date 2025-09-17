Altın rekora doymuyor! Fed öncesi büyük yükseliş... İşte 17 Eylül 2025 güncel altın fiyatları

Altın piyasası, Fed’in faiz indirim beklentileriyle rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün 3 bin 673,95 dolarla rekor seviyeyi gören ons altın, Çarşamba sabahına 3 bin 681,20 dolardan başladı. Gram altın ise 4.890 TL seviyelerinde işlem görüyor. ABD vadeli altın kontratları hafif gerilerken, jeopolitik riskler ve enflasyon verileri altına olan ilgiyi güçlü tutuyor. Uzmanlara göre ons altının 4 bin dolara, gram altının ise 5 bin TL’nin üzerine çıkma ihtimali giderek artıyor.

GRAM ALTIN NE KADAR? (17 EYLÜL 2025)

Alış: 4.890,48 TL

Satış: 4.890,97 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR? (17 EYLÜL 2025)

Alış: 8.131,00 TL

Satış: 8.216,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR? (17 EYLÜL 2025)

Alış: 16.262,00 TL

Satış: 16.443,00 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? (17 EYLÜL 2025)

Alış: 32.424,00 TL

Satış: 32.735,00 TL

ONS ALTIN FİYATI (17 EYLÜL 2025)

Alış: 3.681,20 dolar

Satış: 3.681,51 dolar