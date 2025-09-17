Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Altın rekora doymuyor! Fed öncesi büyük yükseliş... İşte 17 Eylül 2025 güncel altın fiyatları

Altın fiyatları 17 Eylül 2025 Çarşamba günü yatırımcıların odağında. Fed kararı öncesi ons altın rekor yükseliş göstererek 3 bin 681 dolardan, gram altın ise 4.890 TL’den işlem görüyor. İşte gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını fiyatları…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
17.09.2025
saat ikonu 07:07
|
GÜNCELLEME:
17.09.2025
saat ikonu 07:16

Altın piyasası, ’in faiz indirim beklentileriyle rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün 3 bin 673,95 dolarla rekor seviyeyi gören , Çarşamba sabahına 3 bin 681,20 dolardan başladı. ise 4.890 TL seviyelerinde işlem görüyor. ABD vadeli altın kontratları hafif gerilerken, ve verileri altına olan ilgiyi güçlü tutuyor. Uzmanlara göre ons altının 4 bin dolara, gram altının ise 5 bin TL’nin üzerine çıkma ihtimali giderek artıyor.

Altın rekora doymuyor! Fed öncesi büyük yükseliş... İşte 17 Eylül 2025 güncel altın fiyatları
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Dolar kuru bugün ne kadar oldu? İşte 17 Eylül 2025 güncel döviz kurları: dolar, euro, sterlin fiyatları

GRAM ALTIN NE KADAR? (17 EYLÜL 2025)

Alış: 4.890,48 TL

Satış: 4.890,97 TL

Altın rekora doymuyor! Fed öncesi büyük yükseliş... İşte 17 Eylül 2025 güncel altın fiyatları

ÇEYREK ALTIN NE KADAR? (17 EYLÜL 2025)

Alış: 8.131,00 TL

Satış: 8.216,00 TL

Altın rekora doymuyor! Fed öncesi büyük yükseliş... İşte 17 Eylül 2025 güncel altın fiyatları

YARIM ALTIN NE KADAR? (17 EYLÜL 2025)

Alış: 16.262,00 TL

Satış: 16.443,00 TL

Altın rekora doymuyor! Fed öncesi büyük yükseliş... İşte 17 Eylül 2025 güncel altın fiyatları

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? (17 EYLÜL 2025)

Alış: 32.424,00 TL

Satış: 32.735,00 TL

Altın rekora doymuyor! Fed öncesi büyük yükseliş... İşte 17 Eylül 2025 güncel altın fiyatları

ONS ALTIN FİYATI (17 EYLÜL 2025)

Alış: 3.681,20 dolar

Satış: 3.681,51 dolar

Altın rekora doymuyor! Fed öncesi büyük yükseliş... İşte 17 Eylül 2025 güncel altın fiyatları
ETİKETLER
#fed
#altın fiyatları
#altın fiyatları
#gram altın
#gram altın
#çeyrek altın
#cumhuriyet altını
#enflasyon
#faiz indirimleri
#yarım altın
#ons altın
#ons altın
#jeopolitik riskler
#Güncel Altın Fiyatları
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.